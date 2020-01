Stadtmotive für kleines Geld

Der Marketingverein (HMV) sponsert Postkarten für den guten Zweck, die bei Elvins Schreib- und Spielwaren, Buchhandlung Gansler und Ege’s Kiosk am Bahnhof zum Kauf angeboten werden. Anlässlich des Stadtjubiläums im vergangenen Jahr wurden vom Marketingverein Postkarten von Hockenheim gedruckt. Es sind die Zehntscheune, die evangelische und katholische Kirche, das Rathaus, der Hockenheimring und das Wahrzeichen Hockenheims, der Wasserturm, die als Postkartenmotiv erhältlich sind. Die Postkarten können für 1 Euro je Stück erworben werden. Der gesamte Erlös geht an die Spendensammlung zugunsten der Siebenjährigen Ciara, heißt es in der Pressemitteilung des Marketingvereins.

Operation soll Spastik entfernen

Ciara wurde zu früh geboren und erlitt dabei einen Sauerstoffmangel. Dieser führte zu einer irreversiblen Schädigung des Gehirns (wir berichteten). Durch die Spastik in ihren Beinen, die durch die Hirnschädigung ausgelöst wurde, ist sie heute an den Rollstuhl gefesselt. In den USA erreichte in den 1990er Jahren ein Arzt mit einer Wirbelsäulenoperation, dass die Spastik entfernt und Schmerzen vorgebeugt werden können. Um die Operation in den USA zu finanzieren hat die Familie die Spendensammlung „Let’s get Ciara walking“ ins Leben gerufen. zg

Info: Mehr Informationen unter www.letsgetciarawalking.com

