Stadträte antworten auf Bürgerfragen

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 22. Juni, ab 19 Uhr eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. Aktuelle kommunalpolitische Themen, die auch in der nächsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung stehen, werden beraten.

Die Bürger sind zur digitalen Sprechstunde eingeladen und haben die Möglichkeit zu den Tagesordnungspunkten der Gemeinderatssitzung Fragen zu stellen und Anregungen mit auf den Weg zu geben. Alle Fraktionsmitglieder stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Wer an der digitalen Bürgersprechstunde teilnehmen möchte, hat die Möglichkeit sich über die E-Mail-Adresse Ahaerdle@t-online.de anzumelden. ad

