Stadtverwaltung sucht Wahlhelfer

Hockenheim.Die Stadtverwaltung sucht für die reibungslose Durchführung der Wahlen ehrenamtliche Wahlhelfer für die Europa-, Kreis- und Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai. Zu den Aufgaben zählen vor allem Ausgabe der Stimmzettel, Überprüfung der Wahlberechtigungen, Freigabe der Wahlurnen und Auszählung der Stimmen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Freiwillige Helfer werden am Wahlsonntag und am darauffolgenden Montag, 27. Mai, benötigt. Sie erhalten für ihre Hilfe eine Aufwandsentschädigung (sogenanntes „Erfrischungsgeld“). Die Höhe richtet sich nach der Einsatzdauer. Interessierte, die mindestens 18 Jahre alt und seit drei Monaten in Hockenheim gemeldet sind, können sich unter Telefon 06205/2 12 28 melden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 08.02.2019