Stammtisch für Ehrenamtliche

Gemeinsam mit der Stadt und dem DRK lädt das Asylnetzwerk zum Stammtisch für in der Asylarbeit engagierte Ehrenamtliche sowie Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessieren, am Donnerstag, 11. Juli, 19 Uhr ins Stadthallenrestaurant Rondeau ein.

Unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg dient diese Veranstaltung dem besseren Kennenlernen der Ehrenamtlichen untereinander, dem Austausch von Informationen sowie der Vertiefung eines Fachthemas. Es soll das „Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ vorgestellt werden, das am 29. Juli in Kraft tritt und wesentliche Auswirkungen auf Asylbewerber, Geflüchtete in Duldung sowie Arbeitgeber, die Geflüchtete beschäftigen möchten, hat.

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, alle Ehrenamtlichen und Interessierten sind eingeladen kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 08.07.2019