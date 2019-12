Stammtisch für Ehrenamtliche

Gemeinsam mit der Stadt und dem DRK lädt das Asylnetzwerk an diesem Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr zum nächsten Stammtisch für in der Asylarbeit engagierte Ehrenamtliche sowie Menschen, die sich für diese ehrenamtliche Arbeit interessieren, in das Restaurant Rondeau ein. Unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg dient dieses Veranstaltungsformat dem besseren Kennenlernen der Ehrenamtlichen untereinander, dem Austausch von Informationen zur Asylarbeit sowie der Vertiefung eines Fachthemas, welches mit der Arbeit des Asylnetzwerks zu tun hat.

Auf der Agenda für diese Veranstaltung stehen Informationen und neueste Zahlen zur Asyl- und Integrationsthematik, ein Rückblick auf die Projekte und Veranstaltungen des zu Ende gehenenden Jahres und ein Ausblick auf kommende Veranstaltungen und geplante Projekte.

Wünsche zur Verbesserung der Flüchtlings- und Ehrenamtsarbeit können von den Teilnehmern eingebracht werden. Ansonsten soll dieser Ehrenamtsstammtisch der Kommunikation der Teilnehmer untereinander in weihnachtlicher Atmosphäre dienen. Zu dieser Veranstaltung sind alle Ehrenamtlichen und Interessierte eingeladen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019