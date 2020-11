Die Corona-Krise führt vielen Menschen vor Augen, wie sie auf Stress und Krisen reagieren. Die evangelische Gemeinschaft Hockenheim lädt deshalb am Dienstag, 3. November, 19 Uhr, zu einem Informationsabend zum Thema „Resilienz – stark und standhaft wie ein Baum, auch bei kräftigem Widerstand“ in die Luisenstraße 13 ein. Je länger eine Ausnahmesituation anhält, umso klarer tritt ans Tageslicht, wie viel Widerstandskraft wir besitzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stefan Schmid, Führungskräfte-, Stress- und Burnout-Coach aus Gechingen bei Calw, wird hilfreiche Impulse geben, um den aktuellen Herausforderungen in Beruf und Alltag gelassener und gestärkt begegnen zu können. Der Vortrag findet als Präsenz-Veranstaltung statt, wofür es begrenzte Plätze gibt. Deshalb wird um Anmeldung bis Montag, 2. November, bei Olaf Knauber, Telefon 06205/10 00 30 oder per E-Mail: info.hockenheim@ab-verband.org gebeten. Zudem können Interessierte die Veranstaltung im Livestream auf Youtube zu Hause oder unterwegs mitverfolgen. zg

Info: Infos zu weiteren Livestreams der Gemeinde unter www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 02.11.2020