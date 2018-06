Anzeige

Neubau am Hubäckerring

In der Zusammenkunft am Mittwoch geht es darum, einen Neubau am Hubäckerring mit Blick auf das Gesamtkonzept voranzutreiben. Generelles Ziel ist es, die städtischen Obdachlosenunterkunft im Hofweg 15 endlich zu leeren und alle zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Es soll auch zusätzlicher Wohnraum für die auf der Mieteranfrageliste stehenden Personen geschaffen werden.

Bebauungsplan für St. Elisabeth

Ein weiterer, Bauvorhaben betreffender Tagesordnungspunkt ist der Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Pflegeheim St. Elisabeth – Karlsruher Straße“. Durch die Vorgaben der Landesregierung dürfen Pflegeheime die Forderung, ab dem 31. August 2019 nur noch Einzelzimmer anbieten. Aufgrund des vorhandenen Gebäudes erachtet es die katholische Kirchengemeinde als notwendig, eine Erweiterung ihrer Einrichtung in der Karlsruher Straße vorzunehmen und einen Neubau zu errichten.

Auf der Agenda stehen in der Sitzung auch die Umgestaltung des Knotenpunktes Südring/Reilinger Straße/Ringstraße/Obere Hauptstraße, also der Kreuzung am Med-Center, der Bebauungsplan Gewerbe- und Industriegebiet „Pfälzer Ring“ und eine Straßenbenennung im Baugebiet „Birkengrund“. Im weiteren Verlauf der Zusammenkunft wird die neue Internetseite der Stadt vorgestellt, über die Veräußerung eines städtischen Grundstücks befunden und die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen und Hilfsschöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 aufgestellt. Bekanntgaben, Mitteilungen und Anfragen beschließen den öffentlichen Teil der Ratssitzung. hs

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 23.06.2018