Start in das neue Schuljahr

Hockenheim.Das Schuljahr 2018/19 beginnt am Montag, 10. September. Unterrichtsbeginn am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium: Der Unterricht beginnt am 10. September für alle Klassen (5 bis 12) um 8.15 Uhr und endet an diesem Tag um 13.10 Uhr. Um 8.45 Uhr sind alle Schüler und Eltern zum Schuljahreseröffnungsgottesdienst in die Aula des Gymnasiums eingeladen. Die Schüler der neuen 5. Klassen wurden bereits am Dienstag, 24. Juli, in der Aula des Gauß-Gymnasiums begrüßt.

Theodor-Heuss-Realschule: Der Unterricht beginnt für die Schüler der Klassen 6 bis 10 am 10. September um 7.50 Uhr und endet um 13.10 Uhr. Die neuen 5. Klassen werden am Dienstag, 11. September, um 11.45 Uhr in der Aula der Realschule aufgenommen. Der Unterricht endet um 13.10 Uhr.

Hartmann-Baumann-Werkrealschule: Der Unterricht beginnt für die Schüler der Klasse 9 am 10. September um 8.40 Uhr und endet um 12 Uhr.

Gustav-Lesemann-Schule: Die Schulkinder der Gustav-Lesemann-Schule finden sich am 10. September um 8.40 Uhr zum Unterricht ein. Der Unterricht endet an diesem Tag um 12.15 Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Die Erstklässler der Gustav-Lesemann-Schule werden am Freitag, 14. September, um 10 Uhr eingeschult.

Hartmann-Baumann-, Hubäckerschule und Pestalozzi-Grundschule: Für die Klassen 2 bis 4 beginnt der Unterricht am 10. September zur 2. Unterrichtsstunde und endet nach der 5. Unterrichtsstunde.

Einschulung am 15. September

Die Erstklässler der Hockenheimer Grundschulen werden am Samstag, 15. September, eingeschult. Um 9 Uhr findet in der evangelischen Kirche ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst statt. Um 10 Uhr wird die Einschulungsfeier der Pestalozzischule in der Stadthalle durchgeführt.

Jeweils um 10.15 Uhr findet die Einschulungsfeier der Hartmann-Baumann-Schule in der Aula der Realschule und die Einschulungsfeier der Hubäckerschule in der Hubäckerturnhalle statt. zg

