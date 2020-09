Start in den „Ernst des Lebens“

Anfang September kommen „die Neuen“. Das ist auch in diesem Jahr bei der Stadtverwaltung wieder der Fall. Für neun Auszubildende und eine Praktikantin begann am 1. September der sprichwörtliche „Ernst des Lebens“, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der Start in den neuen Lebensabschnitt war für die jungen Frauen und Männer auch unter dem Eindruck des Coronavirus eine interessante Erfahrung. Der Krankheitserreger führte aber dazu, dass die „Kennenlerntage“ kürzer als in den früheren Jahren ausfielen.

Sie begannen im Bürgersaal des Rathauses mit einer Begrüßung durch Sandra Laier vom Fachbereich Personal und dem gemeinsamen Kennenlernen. Daraufhin standen Rechte und Pflichten in der Ausbildung, Knigge und der Arbeitsschutz auf dem Programm. Eine Führung über den Hockenheimring rundete den ersten Tag ab.

Am Dienstagmorgen lernten die Auszubildenden Oberbürgermeister Marcus Zeitler und den für Personal zuständigen Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg kennen. Anschließend informierten die Mitarbeiter des Fachbereichs Personal über das Ausbildungs- und Zeitmanagement bei der Stadt. Zum Abschluss warfen die Azubis einen Blick hinter die Kulissen des Freizeitbads Aquadrom, das Corona-bedingt derzeit geschlossen ist.

Die Vielfalt der Ausbildungsberufe, die die neuen Azubis ab September abdecken, ist wieder groß. Die Stadt bietet viele verschiedene Ausbildungsberufe an, in denen die Heranwachsenden umfassend auf eine berufliche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen (unter anderem Stadtverwaltung, Stadtwerke, Aquadrom und Kindergärten) vorbereitet werden. „Wir freuen uns über die zahlreichen neuen Azubis in unserer Stadtverwaltung“, meint Fachbereichsleiter Stefan Kalbfuss. Sie seien schließlich die Fachkräfte von morgen.

Schon für 2021 bewerben

Auch für das Einstellungsjahr 2021 bietet die Stadt Hockenheim eine praxisorientierte Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen an. Das Auswahlverfahren beginnt Mitte September 2020. Interessenten können sich zu gegebener Zeit auf der Homepage unter www.karriere-hockenheim.de online informieren und bewerben. Dort ist auch eine Übersicht über die angebotenen Ausbildungsberufe zu finden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 04.09.2020