Start in die Verbandsrunde bleibt hinter den Erwartungen zurück

Zum Start der Verbandsrunden-Saison 2018 /2019 sind die Ergebnisse der Mannschaften III bis VI von der Landesliga bis zur Kreisklasse B insgesamt unter den Erwartungen geblieben. Hockenheim III musste in die Landesliga Nord 1 zum Aufsteiger SK Chaos Mannheim. Nach überwiegend aussichtsreichen Partiestellungen aus Hockenheimer Sicht schwanden die Vorteile im weiteren Verlauf des Wettkampfes zusehends. Am Ende musste man mit einer 4:4-Punkteteilung zufrieden sein.

Für Hockenheim punkteten Blerim Kuci und Manfred Werk mit Siegen sowie Torsten Karn, Bernd Hierholz, Ben-Ali Heidarnezhad und Oliver Weiß mit je einem Remis.

Hockenheim IV empfing in der heimischen Zehntscheune im Spiel der Bereichsliga Nord 1 den SC 1922 Ketsch. Die Gäste aus der Nachbargemeinde hatten sich offenbar nicht auf das erhöhte Fahrzeugaufkommen wegen der DTM eingestellt, teilt die Schachvereinigung mit. So konnte der Wettkampf erst mit erheblicher Verspätung beginnen.

An sieben von acht Brettern hatten die Hockenheimer teilweise deutliche DWZ-Vorteile. Trotzdem mussten sie eine 3,5:4,5-Niederlage hinnehmen. Erfolgreich waren Philipp Enders und Christian Würfel mit ihren Siegen sowie Prof. Dr. Bernd Straub, Michael Fricke und Gerold Rocholz mit je einem Remis.

Aufsteiger gewinnt

Hockenheim V kam als Aufsteiger in der Kreisklasse A zu einem 4,5:3,5-Sieg beim SC 1922 Ketsch II und erzielte damit den einzigen Doppelpunktgewinn für Hockenheim. Die Punkte für Hockenheim V holten Ramón Hill, Markus Riepp, Marvin Baumgärtner und Louis Rosenberger mit ihren Siegen sowie Daniel Saxer mit einem Remis.

Hockenheim VI trat in der Kreisklasse B beim SSC Altlußheim II an. Hier kam es mit einem 3:3 zur Punkteteilung. Franz Debus-Jäger, Philipp Henze und Patrick Götzmann holten die Punkte für Hockenheimer Schachvereinigung.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17-30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am gleichen Ort um 19.30 Uhr zu einem freien Spielabend.

Oberliga-Team greift ein

Am kommenden Sonntag greift auch Hockenheim II in der badischen Oberliga in das Spielgeschehen ein. Das Hockenheimer Team muss in der ersten Runde die weite Reise nach Weil zum SC Dreiländereck antreten.

Zuschauer und Gastspieler sind jederzeit willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 19.10.2018