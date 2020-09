Start in eine neue Phase des Lernens unter besonderen Vorgaben

Der erste Tag an einer neuen Schule ist etwas Besonderes. Auch in Corona-Zeiten sollte das so bleiben. Daher findet der Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt an der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) am Montag, 14. September, unter besonderen Bedingungen statt, teilt die Schule mit.

Um nicht den restlichen Schulbetrieb zu beeinträchtigen und die Corona-Auflagen zu befolgen, findet die Einschulungsfeier erst ab dem Nachmittag in der Aula (bei schönem Wetter eventuell auch auf dem Schulhof) statt. Um Übersicht zu bewahren und eine coronakonforme Zeremonie abhalten zu können, werden die einzelnen Klassen über den Nachmittag verteilt in die Schulgemeinschaft aufgenommen. So startet die Klasse 5 a um 16 Uhr, die 5 b um 17 Uhr, die 5 c um 18 Uhr und die 5 d um 19 Uhr. Die Zeremonie dauert pro Klasse rund 45 Minuten.

Für die Schüler geht es dabei um das Kennenlernen ihres Klassenlehrers und -zimmers, den ersten Eindruck des Schulhauses und die wichtigsten Informationen rund um den Einstieg und das Lernen an der THRS unter den aktuellen Umständen.

Für die Eltern gibt die Schulleitung wichtige Informationen zur Schul- und Lernorganisation, unter anderem zum Thema „Digitales Lernen“ und „Schule in Corona-Zeiten“. Pro Schulkind dürfen zwei Personen aus dem Haushalt des Kindes mitkommen. Diese Personen müssen sich vorm Betreten des Schulgeländes registrieren.

Auf dem Schulgelände und auch auf dem Pausenhof besteht die durch das Kultusministerium verfügte Maskenpflicht. Die Schule bittet die Eltern und andere Begleitpersonen, eine Vorabregistrierung auszufüllen und bei der Veranstaltung abzugeben. Sie kann unter auf www.thrs-hockenheim.de heruntergeladen werden. Dies spare erheblich Zeit.

Elternerklärung nicht vergessen

Besonders zu beachten sei die „Corona-Verordnung Schule“, die den Schulbesuch zur Infektionsvorbeugung einschränkt. Eltern müssen eine Erklärung über Gesundheitszustand und gegebenenfalls Reisetätigkeit abgeben. Schüler dürfen die Schule nicht besuchen oder werden ausgeschlossen, wenn sie Reise- und Urlaubsrückkehrer sind und in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet waren und den Behörden bislang kein ärztliches Zeugnis vorgelegt worden ist.

Als Risikogebiete zählen unter anderem die gesamte Türkei, ganz Spanien, Albanien, Teile Kroatiens, Teile Frankreichs, Ägypten, Teile Rumäniens und Bulgariens. Grundsätzlich gelte bei Einreise aus solchen Ländern und Regionen eine Testpflicht sowie eine Quarantänepflicht.

Nicht zur Schule kommen dürfen auch Kinder mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus oder solche, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.

Die Corona-Verordnung Schule verpflichtet Eltern dazu, schriftlich zu erklären, dass nach ihrer Kenntnis keiner der Ausschlussgründe vorliegt und sie die genannten Verpflichtungen erfüllen. Hierzu müssen alle Eltern das Formular für jedes Kind ausfüllen und am Tage des Schulbeginns der Klassenlehrkraft vorlegen. Schüler, die kein solches Formular durch die Eltern vorlegen können, muss der Schulbesuch verwehrt werden. Die Erklärung kann auf www.thrs-hockenheim.deheruntergeladen und muss unterschrieben werden.

Das Kultusministerium weist darauf hin, dass bei einem Verstoß gegen die Quarantäne-Auflagen Bußgelder nach dem lnfektionsschutzgesetz drohen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 07.09.2020