Start ins Jubiläumsjahr

Die Stadt Hockenheim begeht am Freitag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle ihren Neujahrsempfang unter dem Motto „Auf ins Jubiläumsjahr!“. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Aufgrund des besonderen Anlasses und des alljährlichen großen Interesses werden in diesem Jahr Eintrittskarten ausgegeben.

Die Karten sind am Hockenheimer Advent (30. November bis 2. Dezember) kostenfrei in der Stadthalle erhältlich. Danach werden sie ab Montag, 3. Dezember, im Ticketshop der Stadthalle ausgegeben. Jeder Hockenheimer Bürger bekommt gegen Vorlage des Personalausweises zwei Eintrittskarten ausgehändigt, teilt die Stadtverwaltung mit. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.11.2018