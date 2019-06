Statt Rotwein gibt’s ausnahmsweise Bier

Zu einem wahren Fest der fröhlichen Stimmung entwickelte sich das Treffen der beiden Freundeskreise Hockenheim und Commercy. Es hieß jedoch nicht wie in den Jahren zuvor „Bonjour“ oder „le Vin Rouge“ sondern „Guten Tag“ und „das Bier“. Denn man traf sich nicht in den Vogesen, sondern das schöne Saarland wurde als Treffpunkt ausgewählt. Das teilt der Hockenheimer Freundeskreis mit.

Bei strahlendem Sonnenschein traf man sich in Mettlach, in der dortigen Erlebnis-Brauerei Mettlacher Abtei-Bräu zu einem deftigen Saarländer Gericht mundete das angebotene Bier auch den Freunden aus Commercy vorzüglich. Danach wartete bereits das Fahrgastschiff „Saarstern“ auf die deutsch-französische Reisegruppe. Trotz vieler Gespräche war es eindrucksvoll zu sehen, wie die Saar durch das enge, romantische Tal fließt. Anschließend blieb noch genügend Zeit, Mettlach zu besichtigen und dort besonders die sehenswerte St.-Lutwinus-Kirche. Der neoromanische Baustil wurde auf einem Felsen hoch über der Saar errichtet. Doch schon bald wurde es Zeit, um die Zimmer im Seehotel in Losheim zu beziehen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das anschließende Abendessen wurde im direkt am See gelegenen Restaurant „Maison du Lac“ – „Das Haus am See“ – eingenommen und ließ keine Wünsche offen. Die angebotenen Weine aus St. Émillion als auch aus dem Saarland ließen besonders das Herz von Richard Wörner höherschlagen. Fred Hoffmann sorgte mit seiner guten Laune für so manchen zusätzlichen Lacher, so die Mitteilung weiter.

Es wurde ein Abend voller Gaumengenüsse, welcher spät endete. Nach dem reichhaltigen Frühstücksbuffet, hatte man die Qual der Wahl. Entweder das Hotel mit dem angrenzenden See und seine Freizeitmöglichkeiten zu genießen, oder einen Ausflug zum Aussichtspunkt Cloef mit Blick auf die Saarschleife zu unternehmen. Das Letztere war eindeutig die bessere Wahl, so schön der Losheimer See ist und so lecker der getrunkene Hugo der kleinen Gruppe, welche den Ausflug nicht mitmachte auch schmeckte.

Wiedersehen in naher Zukunft

Auf dem kurzen Fußweg zum Wahrzeichen des Saarlandes, der Saarschleife traf man am Waldesrand auf eine Oldtimer- und Youngtimer Rally. Beim Anblick dieser Fahrzeuge schwelgte so mancher in der Gruppe in Jugenderinnerungen. Kurz danach war man jedoch beim Anblick vom Aussichtspunkt Cloef auf die 180 Meter tiefer gelegene Saarschleife überwältigt. Besonders schwindelfreie nutzten noch den 1,2 Kilometer langen Baumwipfelpfad, von dessen Spitze man in 23 Meter Höhe auf einen 42 Meter hohen Aussichtsturm gelangt, dessen Weg sich in Serpentinen emporschlängelt. Nach dem gemeinsamen Menü im Seehotel hieß es Abschied nehmen. Nun freuen sich die Teilnehmer aufs Wiedersehen beim Partnerschaftswochenende anlässlich des 1250- jährigen Jubiläums Ende Juni in Hockenheim. mst

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 21.06.2019