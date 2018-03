Anzeige

Ring-Einsätze bringen Geld

„Der TTC steht finanziell sehr gesund da“, zog auch Kassenwart Marc Bühler ein positives Fazit. Nach wie vor seien die Einnahmen aus den Einsätzen am Hockenheimring die größte Einnahmequelle, während der höchste Ausgabenposten die Kosten im Nachwuchsbereich für Spielbetrieb und Aufwandsentschädigungen der Jugendtrainer seien. „Doch das leisten wir uns gerne, denn Investitionen in unsere Jugendtrainer sind unverzichtbar“, so Bühler.

Die Berichte von Sportwart Roland Wolff und Jugendleiter Albert Münch wurden aufgrund von Abwesenheit vorgelesen. Beide äußerten sich sehr zufrieden über die sportliche Entwicklung. „Wir haben derzeit ordentlich Aufwind im Verein“, stellte Wolff angesichts der oberen Tabellenplätze fast aller Teams fest.

Die positive Entwicklung hänge stark mit den drei Neuzugängen für die erste Mannschaft zusammen, wovon alle anderen Teams profitierten. Erstmals habe der TTC in dieser Saison eine achte Herrenmannschaft im Spielbetrieb gemeldet.

Im Nachwuchsbereich habe man aufgrund des Andrangs einen dritten Trainingstag eingeführt und auch die Zahl von acht Trainern sei ein neuer Rekord, bracht Albert Münch zum Ausdruck.

Der Jugendleiter wies aber auch auf eine mögliche kleine „Durststrecke“ in den kommenden Jahren hin, weil derzeit vor allem jüngere Jahrgänge spielten, so dass es ein wenig dauern könnte, bis wieder Nachwuchsspieler in höherklassige Herrenteams integriert werden können.

Ein neuer Rekord wurde beim Tischtennisclub an diesem Abend auch in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt: Vorsitzender Michael Vetter konnte die harmonisch verlaufene Generalversammlung bereits nach etwas über einer Stunde schließen. rad

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.03.2018