Anzeige

Das bisherige sommerliche Wetter änderte sich – es gab einen Mix aus Sonne und Wolken, und die Temperaturen gingen zurück. Einerseits nicht schlecht für die bevorstehende Radbergtour zum Spitzingsee. Konstant mit zehn bis zwölf Prozent Steigung zog sich der Fahrweg durch das Rottach-Tal bis zur Valepphütte hinauf. Oben angekommen, öffnete sich eine Landschaft wie im Bilderbuch: Almen mit alten Holzhütten und im Hintergrund die Gipfel des Mangfallgebirges entschädigten für die Anstrengung. Schluchtähnliche Täler mit senkrechten Felswänden und rauschenden Gebirgsbächen rundeten diese romantischen Eindrücke ab.

Alternativprogramm im Regen

Nach einer Kaffeepause am Schliersee ging es auf dem Weg zurück zum Tegernsee noch einmal richtig zur Sache. Viele kurze Anstiege mit bis zu 24 Prozent Steigung und Schotterwegen zehrte nach 60 Kilometer und 950 Höhenmeter ordentlich an den Kräften. Das Wetter verschlechterte sich zusehends, und am nächsten Tag regnete es in Strömen, so dass die letzte Tour nach Bayrischzell nicht durchgeführt werden konnte. Es wurde ein Alternativ-Programm gestartet. Ein Teil der Gruppe fuhr mit dem Auto nach Bayrischzell und eine andere besuchte das Freilichtmuseum des Skirennläufers Markus Wasmeier bei Schliersee. Das Museum zeigt historische Gebäude des bayerischen Oberlandes und stellt alte Handwerkskunst anschaulich vor.

Erstaunlich war, dass es bei den Radtouren zu keinerlei Ausfällen kam. Jeder Radler hielt durch, auch wenn‘s manchmal schwerfiel, und auch bei den Rädern gab es trotz der enormen Belastung keine Pannen. Erleichternd war, dass die Touren immer vom gleichen Hotel in Bad Wiessee aus gestartet wurden und somit kein Gepäck mitgeführt werden musste. wk

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.07.2018