Sternsinger gesucht

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Aktion von Kindern für Kinder auf der Erde. Viele Kinder und Jugendliche aus der katholischen Pfarrgemeinde wollen mit dazu beitragen, Kindern in Ländern der Not die Chance für eine menschenwürdige Zukunft zu schenken. In Hockenheim findet die Aktion vom 2. bis 5. Januar, jeweils nachmittags, statt.

Wessen Familie bisher noch nicht von den Sternsingern besucht worden ist, dies aber künftig gewünscht wird, sollte sich anmelden.

Alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren sind willkommen, selbst als Sternsinger den Segen in die Häuser zu bringen. Sie dürfen gerne Freunde mitbringen, die Kirchengemeinde freut sich über jeden, der hilft. Treffpunkt am Mittwoch, 2. Januar, ist um 12.30 Uhr, an den anderen Tagen um 13 Uhr. Späteste Rückkehr ins Gemeindezentrum ist jeweils um 18 Uhr.

Anmeldungen bei Luisa Bukowac, Telefon 07136/2 75 96 75, E-Mail luisabukowac@web.de, Nadja Offenloch, Telefon 0152/53 45 90 96, E-Mail nadja.offenloch@web.de, Laura Bukowac, Telefon 06205/9 79 73 13, E-Mail laura.bukowac@web.de oder im Pfarramt, Telefon 06205/9 41 90. no

