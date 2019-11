Bei der nächsten Sternsinger-Aktion lautet das Leitwort: „Frieden! – im Libanon und weltweit. Das Dreikönigssingen ist die größte Aktion von Kindern für Kinder auf unserer Erde. Auch in Hockenheim engagieren sich zahlreiche Kinder und Jugendliche, um den Kindern in Ländern der Not die Chance für eine menschenwürdige Zukunft zu schenken, heißt es in einer Pressemitteilung des Pfarrbüros.

Hier in Hockenheim findet die Aktion von Donnerstag, 2., bis Sonntag, 5. Januar 2020, jeweils nachmittags, statt. Damit die Aktion auch 2020 wieder ein Erfolg werden kann, werden noch Sternsinger gesucht. Eingeladen, den Segen in die Häuser zu bringen, sind alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren. Treffpunkt ist am Donnerstag, 2. Januar, um 12.30 Uhr, an den anderen Tagen um 13 Uhr. Die Kinder kommen spätestens um 18 Uhr zurück ins Gemeindezentrum.

Familien, die bisher noch nicht von den Sternsingern besucht wurden, dies aber wünschen, können sich telefonisch oder per E-Mail melden. zg

Anmeldungen nimmt Luisa Bukowac per E-Mail luisabukowac@web.de entgegen.

