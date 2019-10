Stimmkraft und Bläsersound

Handgemachte Livemusik mit regionalen Künstlern und Bands gibt es im bei „Rondeau Live“ im Oktober gleich im Doppelpack – bei freiem Eintritt. Die Gruppen „Echtzeit“ und „Soulmaxx“ heizen am Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Oktober, im „Rondeau“ ein.

Die Band „Echtzeit“ der Musikschule Hockenheim, die bereits beim „Summer special“ im „Rondeau“ begeisterte, tritt am Donnerstag, 17. Oktober, ab 20.30 Uhr nochmals auf. Die talentierten Musiker spielen Stücke aus vier Jahrzehnten Musikgeschichte. Die Zuhörer erwartet ein buntes Partyprogramm für alle Generationen.

Hits aus den Bereichen Soul, R&B, Funk und Pop der letzten 40 Jahre bietet am Freitag, 18. Oktober, ab 20.30 Uhr „Soulmaxx“, die Band mit Musikern aus dem Rhein-Neckar-Delta. Mehrstimmiger Gesang, ein eingespieltes Bläsertrio sowie eine eingegroovte Rhythmsection zeichnen die Band aus. Das Repertoire erstreckt sich von James Brown über Tina Turner, Adele, Bruno Mars bis hin zu Kool and The Gang und Amy Winehouse. Aber auch rockig-funkige Stücke wie „Baby Love“ von Mothers Finest finden sich in der Setlist.

Beim nächsten „Rondeau Live“-Termin am 15. November sind Uwe Janssen und Band zu Gast. lj

