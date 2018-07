Stimmung mit Oldies und Evergreens

Altlussheim.Herrlich sommerlich und bis in die Abendstunden auch niederschlagsfrei zeigte sich der vergangene Sonntag - fast ideales Wetter für das Strandfest des Musikvereins Altlußheim auf der Festwiese am Rhein. Die in den vergangenen Wochen nicht gerade verwöhnten Musikfreunde ließen daher nicht lange auf sich warten, und bereits am Morgen füllten sich die Zelte und ließen die Verantwortlichen auf

...

Sie sehen 25% der insgesamt 1586 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.06.2010