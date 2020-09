Straßen in Innenstadt gesperrt

In der Innenstadt kommt es in verschiedenen Straßen von Montag, 21. September, bis voraussichtlich Freitag, 25. September, zu Sperrungen für den Verkehr, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Hintergrund dafür sind Arbeiten an Kabelleitungen unter der Straße für ein Telekommunikationsunternehmen.

21. bis 22. September: Halbseitige Sperrung der Heidelberger Straße zwischen Fortunakreuzung und Ottostraße im Wechsel. Die Heidelberger Straße wird in Folge zu einer Einbahnstraße in Richtung Stadtmitte, daher ist keine Einfahrt von der Fortunakreuzung her kommend möglich. Der Fußgängerüberweg entfällt.

23. bis 24. September: Halbseitige Sperrung der Oberen Hauptstraße in Höhe des Fußgängerüberwegs an der Katholischen Kirche im Wechsel. An dieser Stelle wird eine provisorische Ampelschaltung eingerichtet.

25. September: Vollständige Sperrung der Karlsruher Straße in Höhe des Unternehmens Esprit. Die angrenzenden Anwohner und Gewerbetreibenden werden durch die Baufirma informiert. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 18.09.2020