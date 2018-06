Anzeige

Wegen der Auf- und Abbauarbeiten steht der Zehntscheunenplatz als Parkplatz ab heute, Donnerstag, bis einschließlich Dienstag, 12. Juni, nicht zur Verfügung.

Die Untere Mühlstraße sowie die Karlsruher Straße sind am Samstag, 9. Juni, und Sonntag, 10. Juni, für den allgemeinen Verkehr gesperrt, teilt der Marketing-Verein (HMV) mit.

Verkaufsoffener Sonntag

Anlässlich des verkaufsoffenen Sonntages in der Innenstadt am 10. Juni sind in der Zeit von 10.15 bis 19 Uhr zusätzlich folgende Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt: Karlsruher Straße (von Fortunakreuzung bis Schubertstraße), Untere Hauptstraße (ab Kreuzung Schwetzinger Straße/Kaiserstraße bis Fortunakreuzung), Obere Hauptstraße (nach Eichhorn-Parkplatz bis Fortunakreuzung), Rathausstraße (Ottostraße bis Obere Hauptstraße), Heidelberger Straße (zwischen Fortunakreuzung“ und Ottostraße) sowie die Ottostraße (zwischen Heidelberger Straße und Parkplatz).