Straßenschäden automatisch erfassen

„Straßenschäden erfassen, in Hockenheim leicht gemacht“: Unter diesem Motto finden seit einigen Tagen Testfahrten zur Erfassung von Straßenschäden im Stadtgebiet statt. Im Herbst dieses Jahres ist eine vollständige Befahrung des Straßennetzes in Hockenheim mit der neuen Technologie geplant. Diese Fahrten sind mit einer innovativen Erfindung des Unternehmens Vialytics möglich, die in Kooperation mit der Stadt Hockenheim realisiert wird. Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg hat Hockenheim für dieses Mobilitätsprojekt im Mai dieses Jahres ausgezeichnet. Das Vorhaben wird vom Land mit rund 250 000 Euro gefördert.

Die Stadt richtet mit 19 Kommunen und dem Unternehmen Vialytics im Rahmen des Förderprogramms InKoMo 4.0 ein automatisiertes System zur Erfassung von Straßenschäden ein. InKoMo 4.0 steht für Innovationspartnerschaften zwischen Kommunen und der Mobilitätswirtschaft 4.0 und soll bereits erfolgreich erprobte digitale Mobilitätslösungen auf die Regionen übertragen.

Film fürs Innenministerium

Dazu werden Smartphones mit der App in kommunalen Nutzfahrzeugen installiert. Dadurch sollen Bild- und Erschütterungsdaten auf einer gemeinsamen Web-Plattform verarbeitet werden. Damit könnten automatisiert Vorschläge für die Sanierungsplanung erstellt werden. Die verbesserte Erfassung von Straßenschäden und die Realisierung gemeinsamer Ausschreibungen können zu hohen Einsparungen führen.

Das Mobilitätsprojekt und die Auszeichnung Hockenheims sorgen aber nicht nur in der Stadt für Aufsehen. Vor einigen Tagen besuchte die Firma Rabbit Publishing Hockenheim und drehte für das Innenministerium in Stuttgart einen Film über das Mobilitätsprojekt.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Fachbereichsleiter Christian Engel, Bauhof-Betriebsleiter Tom Steinmann und Mitarbeiter des Bauhofs standen dafür Rede und Antwort.

Das Interview mit OB Marcus Zeitler wurde in seinem Dienstzimmer aufgenommen. Mit dabei auf dem Schreibtisch: Die badische Flagge. „Da werden die Leute im Ministerium in Stuttgart ganz schön Augen machen, was wir in Hockenheim alles zu bieten haben“, findet Marcus Zeitler. zg

