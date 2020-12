Strategie der Schnelltests hat sich bei Corona-Ausbruch bewährt

Hockenheim.Hinter Manuela Offenloch und dem Team ihres Pflegezentrums liegen besonders anstrengende Tage: Zehn Bewohner und zehn Mitarbeiter hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, drei Bewohner sind gestorben. Im Interview berichtet die Betreiberin der Pflegeeinrichtung, wie sie und ihre Mitarbeiter mit dieser herausfordernden Zeit umgegangen sind und was dabei wichtig war.

Wie geht es den Bewohnern und Mitarbeitern, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden?

Manuela Offenloch: Der letzte Stand waren zehn Bewohner und zehn Mitarbeiter, die sich infiziert hatten. Drei Bewohner sind verstorben - einer mit und zwei an Corona. Wir haben noch einen Bewohner im Krankenhaus.

Wie läuft das mit den Tests im Pflegezentrum?

Offenloch: Wir fahren im Haus eine Schnellteststrategie. Einer Bewohnerin ging es nicht gut, ihr war übel, also ein eher atypisches Symptom. Wir machen in solchen Fällen immer einen Schnelltest, und der fiel positiv aus. Daraufhin haben wir alle Bewohner des Bereiches getestet und gleich noch einige „Positive“ gefunden. Das Gesundheitsamt hat dann eine Testung vorgenommen und weitere Fälle entdeckt.

Gab es unter den Bewohnern auch positiv Getestete, die sich nicht besonders krank fühlten?

Offenloch: Ja, die gab es. Beispielsweise die Dame, bei der wir die Infektion zuerst feststellten. Sie fühlte sich müde und schlapp, aber nicht mehr. Sie hatte keinen einzigen Tag Fieber und auch sonst keine klassischen Symptome.

Die Mitarbeiter auf der betroffenen Station mussten Großes leisten, um die Situation zu meistern. Können Sie das kurz beschreiben?

Offenloch: Die besondere Herausforderung für meine Mitarbeiter war zunächst, mit den eigenen Ängsten umzugehen. Sie haben auch Familien zuhause - Kinder, Ehemänner, die vielleicht auch zum Kreis der Gefährdeten gehören, oder Eltern. Am allerwenigsten ging es ihnen um die eigene Person. Das zweite große Thema war die Arbeit in der Schutzkleidung: Kittel, Visier oder Schutzbrille, FFP2-Maske, Handschuhe tragen sie ja immer. Was sie beruhigt hat, war, dass sie schnell gemerkt haben: Wenn wir uns schützen, passiert uns auch nichts. Wir haben alle Mitarbeiter dieser Station jeden Tag vor jedem Schichtbeginn getestet.

Wie haben die Bewohner der Station, die nicht infiziert waren, die Quarantäne überstanden?

Offenloch: Man muss sagen, dass es keinem leicht fällt. Bei einem Teil der Fälle waren wir froh, dass wir noch die Doppelzimmerlösung haben, damit die Menschen nicht so ganz einsam sind, das wird in Zukunft ja nicht mehr möglich sein. All unsere Aktivierungskräfte, die nicht für die Pflege da sind, sondern für die Alltagsbegleitung, haben wir zusammengezogen, damit sie sich intensiver um die Bewohner in ihren Zimmer kümmern. Das hat die Pflegekräfte entlastet.

Wie haben die Aktivierungskräfte die Bewohner beschäftigt?

Offenloch: Sie haben mit ihnen Gedichte gelesen und Rätsel gelöst, wir haben besondere Naschereien verteilt und versucht, die Tage so zu gestalten, dass die Bewohner noch ein gutes Gefühl dabei haben. Aber ich muss auch sagen, die Senioren gehen mit solchen Situationen auch gut um - das sind alles Kriegs- und Nachkriegskinder. Ich will damit sagen: Wir sind nicht angemeckert worden, das gilt auch für die Angehörigen.

Wie haben Sie diese auf dem Laufenden gehalten und in ihren Sorgen um die Bewohner begleitet?

Offenloch: Wir haben alle Angehörigen von betroffenen Bewohnern jeden Tag angerufen und ihnen den aktuellen Stand mitgeteilt. Das hat auch die Station entlastet, die nicht telefonieren musste, wenn sie vielleicht gerade wieder die Schutzkleidung angelegt hatte. Das war schon eine Beruhigung für die Angehörigen. Bei zehn Betroffenen ist das noch leistbar, bei einem größeren Ausbruch wäre es schwierig, da bräuchte man eine Kraft, die nichts anderes tut als telefonieren. In unserem Fall haben sich die Angehörigen gut informiert gefühlt - das verstehen wir als vertrauensbildende Maßnahme.

Konnten Sie im Nachhinein feststellen, ob die infizierten Bewohner untereinander näheren Kontakt gehabt hatten oder hat sich das eher verteilt?

Offenloch: Das war eindeutig: Die Infizierten waren am selben Tisch gesessen. Zwei von fünf Tischen im Gemeinschaftsraum sind betroffen, die anderen nicht. Wir können nur nicht sagen, wer zuerst infiziert war, auch nicht, ob es Personal oder Bewohner waren.

Erstaunlich, dass das so klar abgrenzbar ist.

Offenloch: Spannend war: Wir haben ein Ehepaar, das sich ein Zimmer teilt. Die Frau saß neben einer der Betroffenen und war dann auch positiv. Aber ihr Mann, der ihr beim Essen hilft, hatte nichts.

Würden Sie die Situation in Ihrem Haus wieder als normal einstufen?

Offenloch: Wir kommen so langsam wieder in die Normalität zurück. Die Bewohner, die jetzt nachgetestet wurden und negativ sind, dürfen wieder Besuch empfangen, allerdings - nachdem wir noch eine Bewohnerin mit einer Restvirulenz haben - in einem separaten Raum im Erdgeschoss. Sobald alle negativ sind, ändern wir das wieder.

Grundsätzlich haben Sie keinen Anlass, an Ihrem Konzept etwas zu verändern?

Offenloch: Wir sind große Befürworter der Schnelltestung. Wir haben allen Angehörigen angeboten, einmal pro Woche kostenlos einen Schnelltest zu machen. Die Kosten werden uns von der zuständigen Pflegekasse erstattet. Es hat sich auch bewährt, dass pro Bewohner eine feste Bezugsperson zu Besuch kommt. Wir testen auch die Mitarbeiter und Bewohner einmal pro Woche. Dass durch die Schutzmaßnahmen keine weiteren Infektionen mehr nachkamen, hat unsere Mitarbeiter sehr beruhigt. Sehr positiv war die Erfahrung, wie groß der Zusammenhalt unter den Pflegekräften ist. Man merkt, dass die Menschen, die sich für einen solchen Beruf entscheiden, auch eine gewisse Form von Berufung mitbringen. Selbst die positiv Getesteten hielten stets den Kontakt.

