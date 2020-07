Strecke frei für Skater

Hockenheim.Nach zwei ausverkauften Terminen im Juni legt die Hockenheim-Ring GmbH nach: Am Sonntag, 12. Juli, sowie am Dienstag, 21. Juli, öffnen sich die Tore des Hockenheimrings erneut für Inline-Skater, Fahrradfahrer, Handbiker, Jogger und Walker. Von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr können die Teilnehmer ihre Runden auf dem etwa 4,6 km langen Grand-Prix-Kurs drehen. Ohne störenden Straßenverkehr bietet die Strecke perfekte Bedingungen für alle Hobbysportler, die gern „Tempo und Kilometer machen“ oder einfach Freude an der Bewegung haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen im Umgang mit Covid-19 sind die Tickets nur in limitierter Anzahl und ausschließlich im Vorverkauf unter www.hockenheimring.de/tickets in Kategorie „Gutscheine“ erhältlich. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre zahlen 5 Euro plus Vorverkaufsgebühren, ein Ticket für Erwachsene kostet 8 Euro plus Vorverkaufsgebühren.

Der Zugang zur Strecke wird durch die Unterführung bei Haupttribüne A erfolgen, die Parkflächen entlang der Tribünenstraßen stehen zur Verfügung. Handbiker dürfen mit ihrem Pkw über die Continental-Brücke ins Fahrerlager einfahren und werden dort zum Parkplatz geleitet. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. zg

