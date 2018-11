Streifzüge durch faszinierende Kulturlandschaft

Hockenheim.War die Triebfeder die den Deutschen nachgesagte Italiensehnsucht, dass sich kürzlich Gaußfreunde schon frühmorgens auf die Reise begaben? Ziel der insgesamt 50 Personen war Florenz. Im Hotel Albion trafen sich alle zum gemeinsamen Abendessen. Die Gaußfreunde widmeten sich zunächst Florenz mit seiner großartigen Kulisse und Geschichte. In einem Rundgang streiften sie die Dominikanerkirche Santa Maria Novella mit der ältesten Apotheke Europas und verschiedene Renaissancepaläste, betrachteten den Dom mit Baptisterium sowie Glockenturm und kamen anschließend zu Orsanmichele.

Das Haus des größten italienischen Dichters Dante, über den Benedikt Eckert schon während der Busfahrt sehr informativ referiert hatte, fand große Beachtung. Vom politischen Zentrum der Stadt, der Piazza della Signoria, gesäumt vom gotischen Palazzo Vecchio und der Loggia dei Lanzi mit weltberühmten Kunstwerken, waren die Hockenheimer sehr beeindruckt.

Die Präsidentin der italienischen Reiseführer leitete die Gaußfreunde über die Ponte Vecchio zunächst zur Kirche Santa Maria del Carmine, wo sie in der Brancacci-Kapelle die leuchtenden Fresken des Malers Masaccio erklärte. Unter ihrer Führung erfuhr die Gruppe viel Interessantes über die Kirche Santo Spirito, den Palazzo Pitti und die Medici. Deren Gräber in San Lorenzo sah die Reisegruppe ebenso wie die Fresken in Santa Maria Novella und im Dominikanerkloster San Marco. Das Original der genialen Skulptur des David von Michelangelo in der Accademia ließ alle erstaunen.

Auf Spuren der Etrusker

In Cortona gefiel das authentische mittelalterliche Stadtbild und die Gaußfreunde begegneten hier erstmals den Etruskern, der ersten Hochkultur auf italischem Boden. Sie betrachteten ein Stadttor und die noch gut erhaltene Stadtmauer aus etruskischer Zeit und im Museum typische Gefäße aus schwarzer Keramik, Überreste von Gräbern, Gebäuden und den größten Bronzeleuchter dieses geheimnisvollen Volkes.

Sie ließen bei herrlichem Wetter den Blick weit ins Chianatal bis hin zum Trasimenischen See schweifen, bevor sie in Arezzo die berühmten Fresken des Piero della Francesca, die Piazza Grande, das Haus des Petrarca mit großartiger Bibliothek und den Dom besichtigten. Auf dem Weg nach Siena lockten die turmbewehrten Mauern von Monteriggioni zu einem Besuch.

Nach der Besichtigung des Rathauses in Siena mit den altehrwürdigen Räumen und erbaulichen Fresken wurden die Eindrücke der Reisegruppe durch ein gewaltiges Gewitter mit Sturm und wolkenbruchartigem Regen getrübt, vor allem durch das sture und erbarmungslose Benehmen subalterner Angestellter, die den im Dom Zuflucht Suchenden den Zutritt verweigerten.

Schöne Momente erlebten die Hockenheimer bei den Stadtführungen in Pistoia, wo vor allem der an Pisa erinnernde Dom mit Baptisterium, das Ospedale del Ceppo und Sant’ Andrea mit seiner Pisano-Kanzel hervorstachen. In Prato beeindruckten das Stauferkastell und der Dom mit herrlichen Fresken und der Außenkanzel, besonders jedoch das Haus des reichen, weit über die Grenzen Europas hinaus tätigen Kaufmanns und Wohltäters der Stadt, Francesco Datini.

Streifzüge durch eine faszinierende Kulturlandschaft dürfen die gastronomische Seite nicht ausklammern. So fuhren die Hockenheimer nach Castelfiorentino zu einem zum Hotel gehörenden Landgut. Hier erwartete sie im Speisesaal ein köstliches Abendessen. Und eine eigens aus dem Chiantigebiet angereiste, mit den Gastgebern befreundete Winzerin stellte in charmanter Weise ihre vorzüglichen Weine vor.

Den folgenden Tag verbrachten die Gaußfreunde nach eigenem Belieben in Florenz. Reiseleiter Konrad Schillinger wies auf der Rückfahrt auf die nächsten Studienfahrten der Gaußfreunde an Ostern (Sizilien) und im Herbst (Provence) hin. khs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 14.11.2018