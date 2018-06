Anzeige

Solist auf der Trompete

Die meisten der weit über 100 Kompositionen Hummels sind in Vergessenheit geraten, nicht aber das Trompetenkonzert in Es-Dur (eigentlich E-Dur). Der 16-jährige erste Trompeter des Kammerorchesters, Valentin Rothbauer, mehrfacher Preisträger bei „Jugend musiziert“, interpretiert den ersten Satz dieses Konzertes, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Andreas Jakob Romberg (1767 bis 1821), geboren in Vechta, war Komponist und Geigenvirtuose am Übergang von der Klassik zur Romantik. Er gehört zum großen Kreis von Komponisten, die zu ihren Lebzeiten große Achtung und Wertschätzung erfuhren, aber nach ihrem Tod in Vergessenheit gerieten.

Romberg entwickelte sich schnell von einem international anerkannten Geigenvirtuosen zu einem bedeutenden Komponisten seiner Zeit. Das Kammerorchester präsentiert mit der zweiten Sinfonie D-Dur op. 22 von Andreas Romberg ein Werk, das weit in die Romantik weist.

Der in Hamburg geborene Komponist, Pianist und Organist Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847) gehört zu den bedeutendsten romantischen Komponisten. Mendelssohn schrieb Werke fast aller musikalischer Gattungen.

Zur Gattung geistlicher Vokalmusik zählt die mehrteilige, kantatenartige Vertonung des 42. Psalms für Sopran, Chor und Orchester op. 42, „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“. Der Madrigalchor und das Kammorchester zeichnen in dieser Psalmkantate gemeinsam das tief empfundene Bild einer in Trost und Gottvertrauen mündenden Sehnsucht und Suche nach Gott nach, so wie es Mendelssohn in seinem Entwurf vorschwebte. Die Solopartie übernimmt Hanna Ramminger, Preisträgerin des Belcanto- Wettbewerbs 2017.

Mit dem im französischen Louviers geborenen Maurice Duruflé (1902 bis 1986) und anderen Komponisten endet der Weg von der Klassik zur Romantik und weist weit ins 20. Jahrhundert. Im Konzert in der katholischen Kirche singt der Madrigalchor Hockenheim verschiedene Lieder a cappella. por

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.06.2018