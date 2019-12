Streit und Schläge vor Gaststätte

Hockenheim.Wegen einer Schlägerei ist die Polizei in der Nacht zum Samstag in die Hirschstraße gerufen worden. Dort waren auf dem Vorplatz eines Lokals mehrere Personen zunächst in Streit geraten, so die Mitteilung der Beamten. Dieser eskalierte schließlich, wobei ein 41-Jähriger und ein 29-Jähriger aufeinander einschlugen.

Dem Vorfall vorausgegangen war offenbar eine Schubserei zwischen einer Begleiterin des Jüngeren und dem 41-Jährigen. Zudem soll die Begleiterin des 29-Jährigen eine Frau aus der Gruppe des 41-Jährigen geschlagen haben. Die Beamten des Hockenheimer Reviers haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Alle Beteiligten des Vorfalls waren laut Polizei alkoholisiert. pol

