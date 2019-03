Stück über Frauenschicksale

Speyer.Das Theaterstück „Sehnsucht, wonach?“ setzt sich künstlerisch mit verschiedenen Frauenschicksalen auseinander und ist von unterschiedlichen Kulturen und Sprachen geprägt. Am morgigen Samstag wird es in der Heiliggeistkirche aufgeführt, Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Stück wurde von und mit zehn Frauen aus sechs verschiedenen Ländern unter der Leitung der Theaterpädagogin Mareike Schneider entwickelt, Veranstalterin ist die Speyerer Freiwilligenagentur in Kooperation mit dem Arbeitskreis Asyl Speyer, dem Diakonischen Werk Pfalz und dem Kinder- und Jugendtheater Speyer. Im Anschluss an die Aufführung sind die Gäste zum Umtrunk eingeladen. zg

