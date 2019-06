„Stundenlanges Bergauffahren unter der Dusche“

Teil einer Legende werden, das „Rennen aller Langstreckenrennen“ miterleben: Die Faszination dieser Legende der Neun Hügel (Nove Colli) ist auch bei der 49. Rundfahrt ungebrochen. 19 Radler der ASG Triathlon machten sich mit ihren Partnern auf die Reise in die Romagna nach Cesenatico, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Nove Colli gibt es zwei Streckenlängen zu bewältigen, entweder 205 Kilometer mit 4053 Höhenmetern oder 130 Kilometer mit 1871 Höhenmetern. Nach 103 Kilometern muss die Entscheidung fallen, ob die kurze oder lange Version der Legende gefahren wird.

Die Faszination der Nove Colli weckte Wolfang Schrank von der ASG bereits im Spätjahr unter den Triathleten. „Wir wollten mal wieder mit einer großen Gruppe starten, gesehen werden unter den 12 000 Starterinnen und Startern“, so der ASGler und nimmermüde Radler. Bereits im Winter zählte er den Countdown und machte darauf aufmerksam, wie lange die Vorfreude und die Vorbereitungszeit noch waren. „Be green, be party“, die Organisatoren legten in diesem Jahr mit ihrem Motto Wert auf Nachhaltigkeit und das Erlebnis; vom Meer bis zu den Hügeln eine wundervolle Mischung aus herrlicher Landschaft, Schweiß und Anstrengung, der besondere Reiz der Nove Colli. Bereits um 4 Uhr frühstückten die ASGler und rollten um 5.30 Uhr voller Anspannung und Vorfreude zum Start, der um 6 Uhr in Cesenatico mit einem Feuerwerk begann.

„Hart, härter, Nove Colli“, so beschrieb Bernd Lang bei seinem ersten Start treffend, was nun folgte. „Neun Giftzwerge standen da im Weg“, so Cornelia Lang, der nachgesagt wurde, dass sie bei 18 Prozent Steigung in die Maikäferhaltung gefallen sei. „Es war ein tolles Rennen, faszinierend vom ersten bis zum letzten Kilometer und mit hervorragender Organisation“, so Wolfgang Schrank.

Zahlreiche Plattfüße

„Stundenlanges Bergauffahren mitten unter der Dusche war super“, so Klaus Auer, dem die immer mal wieder fallenden Schauer nicht zusagten, aber auch die Straßen hatten es in sich, gab es doch zahlreiche Plattfüße. Alle ASGler haben die kürzere oder längere Strecke mit Bravour gemeistert. „Ein Wahnsinnsrennen mit allem, was den Radsport auszeichnet, nie endenden Anstiegen, beeindruckender Landschaft und rasanten Abfahrten“, so Ulla Heilmann-Vogt, deren neues Rad ihr fast Flügel verlieh.

Marion Gollnick war die schnellste ASG-Starterin über die 205 Kilometer mit 8 Stunden. 27 Minuten und 33.08 Sekunden auf Platz neun in ihrer Altersklasse und einem Stundenmittel von 23,64 Kilometern. Alle Hockenheimer waren stolz, die Legende erlebt zu haben und es werden sich sicherlich Wiederholungstäter bei der 50. Nove-Colli-Rundfahrt am 24. Mai 2020 finden. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 19.06.2019