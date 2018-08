Anzeige

Marga Fedder ist Hamburgerin und wohnt in Speyer. Sie war 50 Jahre selbstständig in ihrem Kosmetikstudio, schreibt seit 1986, fotografiert seit 1996 und verbindet ihre Lyrik mit Fotografie. In der Öffentlichkeit ist sie vertreten durch diverse Anthologien, Fotobücher und in Zeitschriften, durch Fotoausstellungen und Lesungen, zum Beispiel bei der „LeseZeit Rhein-Neckar“. In ihrer Lyrik sucht sie Dichte, Wesentliches, ihre Sprache zu „40 Jahre Atelier Gisela Späth“, ihre Sprache zum Weiterleben.

Dieses Zusammenspiel findet am Freitag, 10. August, um 19 Uhr in der Karlsruher Straße 40 statt. Die Bevölkerung ist eingeladen. gsp

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 04.08.2018