Suche nach dem von Natur aus guten Menschen

Mit „De edle Wilde“ wollte Christian „Chako“ Habekost im Mai zum zweiten Mal in der Stadthalle seine Comedy-Safari für Urlaubsweltmeister – natürlich wie immer: uff pälzisch! präsentieren. Bedingt durch die aktuelle Situation wird die Show auf Mittwoch, 22. Juli, um 20 Uhr verlegt. Alle bereits gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.

Die Verantwortlichen der Stadthalle stimmen mit Habekost überein, der dazu sagt: „Des Dehääm-Soi is net lustig, aber für einen (momentan arbeitslosen) Komiker trotzdem inspirierend. Alla: Wenn das alles vorbei is, dann losse mer’s krache. Und bis dahin gilt: Xundbleiwe, durchhalde, zammehalde, weesch wie’sch mään?“

In seiner aktuellen Show macht „Chako“ sein Publikum kurzerhand zur Reisegruppe und sich selbst zum Tourguide und Safari-Ranger. Ab geht’s also in den Busch der Pointen und Lachsalven, ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen. Eine Comedy-Safari auf der Suche nach dem „Edlen Wilden“, der überall sein kann: an der Copacabana und im Wasgau, in Laos und Ludwigshafen-Oppau, im Dschungel und im Wedding, im Urwald und im Pfälzerwald, in der afrikanischen Savanne und in der städtischen Notaufnahme, da draußen und in uns allen . . .

Der „edle Wilde“ – das ist das Ideal des von Natur aus guten Menschen, der von den Zwängen der Globa-lall-isierung und des Mainstreams unverdorben in der freien Natur lebt. Er verkörpert den reinen menschlichen Geist und seine positiven Eigenschaften. Dass die Suche nach dieser besonderen Art von Mensch zwangsläufig in der Pfalz und angrenzenden Gebieten endet, wo die „edlen Wilden“ ihrem lebenslustigen Dasein frönen, überrascht keinen, der „Chako“ kennt. lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.04.2020