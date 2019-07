Super 6 bringt sechsstelligen Geldgewinn

© Rieger

Geldregen für einen noch unbekannten Lotto-Spieler aus Hockenheim: Bei der Samstagsziehung erzielte der Glückspilz einen Gewinn von 100 000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6, teilt die Toto-Lotto GmbH mit. Der Hockenheimer spielte den Klassiker Lotto 6 aus 49. Dort gelang kein Gewinn. Zum Glück nahm er (oder sie?) für einen Einsatz von 1,25 Euro auch an der Zusatzlotterie Super 6 teil.

Deren Ziehung erbrachte die sechsstellige Gewinnzahl 201 702. Genau diese Ziffernfolge stand auf der Spielquittung des Hockenheimers. Sie ist 100 000 Euro wert. Die Wahrscheinlichkeit auf den Treffer lag bei eins zu einer Million.

Seinen Spielschein gab der Glückspilz anonym in einer Lotto-Annahmestelle in Hockenheim ab. Zum Abruf des komplett steuerfreien Gewinns muss er nun die gültige Spielquittung vorlegen. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen. Erst vor einer Woche hatte ein Tipper in Brühl über 100 000 Euro aus der Rentenlotterie Glücksspirale gewonnen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 16.07.2019