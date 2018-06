Anzeige

Geschenk zum zehnten Geburtstag

Die „Supernova“ gehe auf das Engagement des Fördervereins zurück, den bei der Übergabe Rose Transier, Andrea Klee, Katja Schenk und Nadine Treutlein vertraten. Die Kosten betrugen rund 5000 Euro einschließlich Fundamentherstellung durch die Herstellerfirma Kompan. Das Gerät soll unter anderem als Angebot für Pausen und Kernzeitbetreuung der Kinder dienen. Anders als eine echte Supernova, bei der ein massereicher Stern am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion vernichtet wird – soll das gleichnamige Gerät sehr stabil und wartungsarm sein.

Der OB fand noch einen weiteren Unterschied: Eine Supernova im All verbinde man mit plötzlichem Auftreten. „Ganz so unerwartet war es hier wohl doch nicht, die Einweihung ist ja schon im November erfolgt.“ Er dankte dem Förderverein für sein beispielhaftes ehrenamtliches Engagement, das hoffentlich Nachahmer findet. „Und vielleicht nehmen die Kinder das ja als Erfahrung mit, sich auch mal in einem Förderverein einzusetzen“, hofft Gummer.

Erich Werner, Rektor der Pestalozzi-Schule, konkretisierte die Anbahnung der „Supernova“: Zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins im Jahr 2016 habe dieser beschlossen, eine Spende für den Schulhof zu machen. Bis zur Umsetzung habe es nun etwas gedauert. Die Volksbank habe sich daran mit 1000 Euro beteiligt, sagte Werner mit Dank in Richtung Sascha Wolk, der die Bank mit Regionaldirektion in direkter Nachbarschaft zur Schule bei der nachträglichen Übergabe vertrat. mm

