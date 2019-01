Swarovski-Glanz in die Wiege gelegt?

Pauline Paschke ist Jubiläums-Prinzessin der Hockenheimer Carnevalsgesellschaft (HCG). Ihr Symbolbild ist der Schwan, den sie auch im hoheitlichen Namen „Pauline I. vom funkelnden Schwan“ trägt. Wieso das so ist und wie sie zu Amt und Würden kam, erzählt uns die quirlige 26-Jährige beim Hausbesuch. „Unsere Chaosprinzessin“, meint Präsidentin Gabriele Biefel, die beim abwechslungsreichen Gespräch dabei ist. Denn, so flexibel die junge Frau mit polnischen Wurzeln ist, so turbulent kann es auch einmal werden, geht es um Termine und mehr: „Aber bisher haben wir alles gut gemeistert“, bestätigt Biefel lachend, dass es mit Pauline nie langweilig wird.

Und Pauline sprudelt los: „Allein die Sache mit den Orden“, schildert sie lebhaft ihren Ärger und die Enttäuschung als die Embleme zwar rechtzeitig, aber völlig unschön angekommen sind. Am Tag unseres Besuchs kamen die neu angefertigten Orden an und fanden die Zustimmung der Lieblichkeit, die sich freut, jetzt endlich die Orden am rot-weißen Band in Schwanenform an ihre Mitnarren austeilen zu können. Obendrauf gibt es einen Schwan als Pin und Buttons, die die Prinzessin zeigen. Aber weshalb hat sie eigentlich den Schwan gewählt? „Wäre doch prima, wenn ich mit der berühmten Swarovski-Familie verwandt wäre“, sagt die ausgebildete Industriemechanikerin und erklärt, dass ihre Oma in Polen davon erzählte, die Ururur-Großeltern hätten den Namen der Swarovski, wie die milliardenschweren Glasschleifer, geführt. Dazu will Pauline dann mal Ahnenforschung betreiben, verspricht sie.

Lieber Metall als Soziales

Und das Ballett Schwanensee hat es ihr angetan: „Das liebe ich.“ Gefunkel mag sie aber sowieso, obgleich ihre Ausbildung doch eher den männlichen Vertretern zugeschrieben wird. Selbstbewusst verrät sie: „Bei der Auswahl zwischen Sozialem oder Holz/Metall an der Ehrhart-Schott-Schule habe ich Metall gewählt und die Fachhochschulreife erlangt.“ Bei Heidelberger Druck hat sie eine Ausbildung gemacht. Ins Narrentum hielt sie schon früh Einzug, was sie mit vielen ihrer närrischen Wochenend-Schwestern teilt, ist eine Karriere als Tänzerin im Verein. „Ich habe in der Garde getanzt und als Tanzpaar“, stellt sie fest und montiert derweil geschickt mit zwei Zangen das Band an den Orden. Den Umgang mit Werkzeugen kennt sie ja. Schon vor fünf Jahren gab es die Idee im Gespräch mit der damaligen Hoheit Melanie: „Du wirst die nächste Prinzessin.“ So recht daran geglaubt hatte Pauline Paschke nicht, bis vor zwei Jahren die Anfrage vom Verein kam: „Seither habe ich meine Haare wachsen lassen, aber nach Aschermittwoch schneide ich sie wieder ab“, erzählt die drahtige Tollität. Ihre Kleider, drei an der Zahl in den Farben Rot, Mintgrün und Koralle/Rosé hatte sie schnell gefunden. „Das korallefarbene ist aus Dresden von Designer Uwe Herrmann, der aus dem Fernsehen von ‚Zwischen Tüll und Tränen‘, einer Doku-Serie um Bräute auf der Suche nach Brautkleidern, bekannt ist“, beschreibt sie auch, wie sie alle Tüllträume in eine Dachbox auf dem Auto verstaute und damit nach Polen gefahren ist, weil die Oma sie sehen wollte und als Shooting-Kulisse den Wald vorgeschlagen hatte. Gesagt, getan, Pauline ist ja spontan.

Damit es ihr in der doch sehr kühlen Kampagne nicht zu kalt wird, hat Mama ihr einen roten gefütterten Samtumhang genäht, der mit ihrem Namen bestickt ist – königlich eben. Und da wäre noch „Socke“, der Bordercollie, der seit Kurzem mit zur Familie gehört. Er hat einen Narren an Paulines Schuhen gefressen und die silbernen High Heels als Spielzeug betrachtet. „Nach einer Nacht gab es nur noch einen meiner Krönungsschuhe“, bedauert Pauline, weiß aber, dass sie das selbst verschuldet hat: „Ich hätte die Schuhe hochstellen sollen“, meint sie. So wird sie mit ihren bequemen Turnschuhen durch die Session kommen: „Das passt auch besser zu mir und zur Not habe ich noch schwarze High Heels“, erklärt sie locker.

Im Album, das sie uns zeigt, sind fast alle Seiten schon mit Bildern und Grüßen der anderen Prinzessinnen und Prinzenpaare voll: „Heidi bekommt eines von mir“, sagt sie grinsend, denn die HCG stellt immer nur in Jubeljahren eine Prinzessin, in diesem Jahr feiert man mit Pauline I. vom funkelnden Schwan 60 Jahre Fasnachtsumzug und 65 Jahre HCG. Im närrischen Jubiläum der HCG 2020, wenn 66 Jahre gefeiert werden, gibt es die nächste Prinzessin. Wer es denn wird, beantwortet Gabriele Biefel mit „Heidi“, einem Dummy-Namen, damit man sich nicht verplaudert, denn selbstredend haben die Aktivnarren die künftige Prinzessin bereits in „trockenen Tüchern“. Jetzt geht es mit der funkelnden und chaotischen Pauline I. erst einmal durch drei Jubiläen, denn auch die Stadt Hockenheim feiert übers Jahr verteilt ihr 1250. Bestehensjahr.

Massiv und silberfarben

Schwanensee und die Vorliebe zu Glitzer und Gefunkel spiegeln sich auch im Prinzessinnenorden von Pauline. Das Emblem hat die Form des hoheitsvollen Wassertiers mit dem geschwungenen Hals, das eine Krone mit Glitzerstein trägt. Unter anderem inspiriert vom Ballett Schwanensee von Pjotr Iljitsch Tschaikowski hat sich die Tänzerin Pauline für diese Form entschieden. Dazu stellt der Orden die Verbindung her zum Namen Swarovski, den es in der Ahnenlinie der aktuellen Lieblichkeit eventuell gibt.

Massiv und silberfarben ist der Schwan ausgefertigt, der auf seichten Wellen daherschwimmt. Im angedeuteten Wasser liegt der Prinzessinnentitel „vom funkelnden Schwan“ eingebettet. In seinen Flügel eingearbeitet trägt der Entenvogel ein Bild der Prinzessin, das wiederum umrahmt ist von roten und weißen Glitzersteinen, die abwechselnd eingelegt sind. Direkt über der Prinzessin steht die Kampagnenzahl 2018/19, am unteren Bogenrand „Pauline I.“. In der großen Schwanzfeder des Schwans findet sich das Kürzel des Vereins „HCG“ und am rechten Rand die beiden Wappen von Hockenheim (oben) und der Kurpfalz (unten). Nach einer Fehlproduktion kann Paulina ihren neuerstellten Orden seit der Nachlieferung vor einer Woche bei allen Veranstaltungen verteilen.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 23.01.2019