Symbol der Hoffnung und des Trostes

Freundliches Frühlingswetter prägte die Ostertage, die Natur lockte ins Freie. Dabei bewies der Gartenschaupark einmal mehr seine Anziehungskraft. War es zufälligerweise am Karfreitag gerade 28 Jahre her, dass die Landesgartenschau in Hockenheim eröffnet wurde, so zeigte sich jetzt einmal mehr, welche „Langzeitwirkung“ und Bedeutung eine solche Gartenschau für die Zukunft einer Stadt und auch ihrer Region haben kann. Von „vom Eise befreit“, wie es bei Goethes „Osterspaziergang“ in seinem „Faust“ heißt, konnte am Wochenende keine Rede sein. Im Gegenteil, wenn man die Schokoladeneier im Nest im Garten verstecken wollte, musste man dazu ein möglichst schattiges Plätzchen finden.

Bei aller Freude über Osterfest und Osternest wurde aber gerade in den vergangenen Festtagen die Bedeutung der österlichen Begegnung deutlich, die christlichen Grundwerte des Osterfestes. Der gute Besuch der Gottesdienste und Andachten in den Kirchen war ein Beweis dafür, dass die Grundaussage des Osterfestes, des grundlegenden und bedeutendsten Festes der Christenheit, seine positive Faszination auf die Menschen auch in unserer Zeit hat. Die Auferstehung von Jesus Christus und Grundlage des Glaubens ist, wie in den Gottesdiensten deutlich wurde, auch in unserer Zeit ein wichtiges Zeichen der Erlösung, besser noch der Befreiung des Menschen von Ängsten und Zwängen.

Eine Woche von vielen

Pfarrer Johannes Heck stellte im Festgottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche die aktuelle Frage: „Wie können wir heute Auferstehung verstehen?“ Pfarrer Heck gab dabei zu bedenken, dass bei aller Wichtigkeit die Osterwoche nur eine Woche im Leben und Wirken von Jesus war, eine von unzähligen Wochen, in denen Jesus für die Menschen gehandelt hat.

Immerhin habe, so Pfarrer Heck weiter, Jesus rund zwei Jahre lang mit den Menschen gearbeitet, sei mit seinen Jüngern unterwegs gewesen und habe „gepredigt und disputiert, geheilt und integriert, provoziert und polarisiert“. Zuvor habe Jesus über 30 Jahre lang „einfach nur mit den Menschen in Nazareth gelebt“.

Pfarrer Johannes Heck führte weiter aus, dass in diesem Sinne der Weg Gottes mit den Menschen mit Jesu Tod am Kreuz nicht zu Ende, sondern erst von Ostern her richtig zu verstehen sei. „Gottes Weg mit den Menschen ist kein Weg, auf dem alle Hindernisse durch Superkräfte aus dem Wege geräumt werden“, führte Pfarrer Heck aus, Gottes Weg mit den Menschen sei ein Weg des Mitseins Gottes mit uns und unseres Mitseins mit unseren Mitmenschen.

In der katholischen St. Georgskirche ging Dekan Jürgen Grabetz in seiner Festpredigt am Sonntag auf die „Ehrlichkeit“ ein, mit der das Johannesevangelium von Ostern und dem österlichen Geschehen spricht. Trauer, Schmerz, Tränen prägen, so Grabetz, zunächst das Bild, das Wort „Freude“ kommt nicht vor. Man müsse sich langsam „vortasten“, wenn man erfahren wolle, was Ostern uns zu sagen hat. Die „frohe Botschaft“ bedeute nicht, „sich am Tod leichtfüßig vorbeizumogeln“. Der Tod bleibe Realität, auch nach der Auferstehung gebe es Gräber, Ostern solle nicht dazu verleiten, über Gräber hinwegzusehen. Dekan Grabetz führte den Gedanken weiter, dass Auferstehung bedeute, sich dem Tod zu stellen und keine Angst vor der Realität des Todes zu haben. Das Grab sei zum Symbol der Hoffnung und des Trostes geworden, das Grab sei keine Endstation, sondern eine Durchgangsstation. Die große Wende vom Tod zum Leben, sei, so Grabetz, die Frohbotschaft der Auferstehung.

In der Trauer gefangen

Auf die Individualität der Trauer und der Tränen ging Pastorin Hanna Lehnert von der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde ein. Sie machte dies deutlich an der Person von Maria aus Magdala, die eine Jüngerin Jesu gewesen war. Pastorin Lehnert beschrieb eindringlich die Gefühlslage von Maria aus Magdala, als sie am dritten Tag an das Grab Jesu kam und dieses leer fand. Es sei verständlich, meinte Pastorin Lehnert, dass Maria die beiden Engel nicht erkennen konnte, vor allem auch nicht deren Frage: „Warum weinst Du?“ Die gleiche Frage hatte ihr dann Jesus selbst gestellt, wie es im Johannesevangelium heißt, aber Maria erkannte ihn nicht, so sehr war sie in ihrer Trauer gefangen, wie die Pastorin es ausdrückte.

Erst als Jesus sie mit ihrem Namen ansprach, wie es im Johannesevangelium weiter heißt, sei sie durch diesen Ruf „in ihrer Seele berührt worden“. Jetzt konnte sie, so Hanna Lehnert, ihre Trauer ablegen und konnte das Wunder von Ostern verspüren.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.04.2019