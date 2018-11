Symbol für Aufstieg der Stadt

„Kann ein Weltkulturerbe tödlich sein?“ Die Frage klingt provokant und soll es auch sein. Schließlich lesen wir heutzutage auf jeder Zigarrenschachtel „Rauchen kann tödlich sein.“ Aber was hat das mit dem Weltkulturerbe zu tun? Zugegeben: noch nichts. Aber die dezente Betonung liegt auf dem „noch“. In der hessischen Stadt Lorsch, die ebenso wie einst Hockenheim eine typische Tabakgemeinde war, hat man schon seit längerem die Idee, die Zigarren und die Herstellung der Zigarren anzumelden für die Aufnahme zum „Immateriellen Weltkulturerbe der Unesco“.

Die Unesco hat weltweit solche immateriellen Kulturlisten. Auch auf der deutschen Liste finden wir weit über fünf Dutzend Einträge: Immaterielles Kulturerbe, dazu gehört das Sternsingen ebenso wie die deutsche Brotkultur, die Chormusik in Amateurvereinen ebenso wie Falknerei und Flussfischerei. Mit aufgeführt ist auch die Genossenschaftsidee, das Flechthandwerk und die Flößerei sowie das Köhlerhandwerk, Orgelbau und Orgelmusik.

Beginn der Industrialisierung

Passt da die Herstellung der Zigarren als immaterielles Kulturgut mit hinein? In Lorsch ist man überzeugt davon. Man ist überzeugt, dass aus dem pflegeintensiven Tabakanbau, seiner Verarbeitung und auch dem Genuss dieser Ausnahmepflanze viele Kulturleistungen und Fertigkeiten entstanden seien. Menschliche Gemeinschaft und Rituale seien gepflegt worden, die handwerkliche Kunst der Zigarrenfertigung sei ergänzt worden durch „die kunsthandwerkliche Herstellung unterschiedlicher Utensilien zum Genuss der Rauchwaren“. All dies ergebe, so ist man in Lorsch sicher, ein facettenreiches Spektrum rund um das Thema Rauchen und Zigarren.

Dabei behält man die Rolle im Auge, welche die Rauchwaren bei rituellen Handlungen in unterschiedlichen Kulturen spielt. Schließlich begann der Tabak seine „Karriere“ als „Heilmittel“, als er nach Deutschland kam. Und selbst im Modebereich für Herren hatte das Rauchen mit dem „Smoking“ einen Einfluss bekommen.

In Lorsch hofft man, dass weitere Landkreise der Metropolregion sich einem nationalen Antrag zur Aufnahme im immateriellen Weltkulturerbe anschließen. Außerdem denkt man an internationale Anerkennung, wenn sich beispielsweise drei Länder aus drei Erdteilen zusammenschließen, etwa Deutschland, Kuba und Indonesien. Auf jeden Fall plant man in Lorsch konkret die Zusammenarbeit mit einem Tabakmuseum in Kuba und hofft auf regen kulturellen Austausch.

Lorsch hat schließlich zwischenzeitlich zwei Tabakmuseen und lädt alle zwei Jahre zu einem „Tabakball“ ein. Von einer engagierten Projektgruppe ehrenamtlicher Bürger wird unter der Regie des „KULTour-Amtes“ auf etwa 800 Quadratmetern Tabak der Sorte Geudertheimer angebaut, um letztendlich nachzuvollziehen, wie diese Pflanze den Rhythmus eines ganzen Dorfes bestimmte und prägte. Dabei geht man insgesamt auf den sozialen Faktor ein, auch darauf, wie sich eine Agrargesellschaft langsam in eine Industriegesellschaft wandelte.

Hingucker im Ortsbild

Im Bewusstsein ist die Tabakvergangenheit in Hockenheim nicht nur in der Erinnerung der älteren Leute, sondern eben auch in den interessanten Exponaten im Tabakmuseum. Vielleicht kommt man ja auch auf die Idee, die optisch sehr schöne Tabakpflanze einfach so als „Gartenschönheit“ wieder lebendig werden zu lassen. Ein Verkehrskreisel mit einigen Tabakpflanzen in der Mitte wäre nicht nur ein Hingucker, sondern eine liebenswürdige Reminiszenz sowie eine Erinnerung an frühere fleißige Generationen, die dank Tabakbau ihrer Heimatgemeinde, die dann zur Stadt wurde, zu attraktiven Kirchenbauten und zu gewissem Wohlstand und Ansehen verholfen haben.

