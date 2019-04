„Symphonic Rock on Fire“ zu Ehren der Feuerwehr

Eine ruhig und harmonisch verlaufende Hauptversammlung erlebten die Mitglieder des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Gabriele Christ ging Jugendleiter Kilian Schwarz in seinem Bericht auf die Jugendarbeit des vergangenen Jahres ein und zeigte einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der Jungmusiker, die in den verschiedenen Jugendorchestern der Stadtkapelle mitspielen.

Gabriele Christ ließ in ihrem Bericht über das Hauptorchester noch einmal das vergangene Jahr Revue passieren und ging auf die Höhepunkte ein. Dies waren im Besonderen die beiden Konzerte, das Sommerkonzert in der evangelischen Kirche sowie das Jahreskonzert unter dem Motto „Herr der Ringe“ im November.

Auch im vergangenen Jahr kamen wieder einige neue Musiker hinzu. Teilweise aus dem Jugendorchester, aber auch neue Musiker aus der Region konnten begrüßt werden. So konnte Dirigent Dominik Koch sich in seinem Bericht zufrieden mit der Entwicklung des Orchesters zeigen.

Regelmäßiger Probebesuch

Kassiererin Sandra Bierlein trug ausführlich den Kassenbericht vor und die einwandfreie Kassenführung wurde von Kassenprüfer Ulrich Truppel bestätigt. Beisitzerin Ellen Meynerts, die auch die Anwesenheitsliste in den Proben führt, hatte die Aufgabe, die Musiker für fleißigen Probenbesuch zu ehren. Diese Ehrung war mehr als erfreulich, denn bei 22 Musikern konnten weniger als fünf Fehlproben verzeichnet werden. Dieser sehr gute Probenbesuch ist ein Garant für die weiterhin positive Entwicklung des Orchesters.

Um größere Vakanzen zu vermeiden, finden jedes Jahr Neuwahlen statt, in denen immer ein Teil des Vorstands neu gewählt wird. Die Stadtkapelle befindet sich in der glücklichen Lage, dass alle Vorstandsämter besetzt werden konnten. In diesem Jahr wurden zwei weitere Punkte in die Tagesordnung mit aufgenommen. Zum einen wurde über die Änderung der Satzung zur Datenschutzgrundverordnung abgestimmt, aber auch die Hygiene auf Vereinsfesten musste behandelt werden und man nutzte die Gelegenheit der Hauptversammlung zu einer Unterweisung.

Waldfest an Himmelfahrt

Die Hauptversammlung verlief nicht nur harmonisch, sondern auch recht zügig und es war noch Zeit für einen Ausblick auf das laufende Jahr. Das Waldfest findet in diesem Jahr am Traditionstermin an Himmelfahrt am 30. Mai statt. Hierbei laufen schon die Planungen, ebenso wie für das „Symphonic Rock on Fire“-Konzert, welches anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr am 29. Juni auf dem Marktplatz stattfindet.

Die Sänger Vanessa und Rainer Kraft sowie Cornelius Wurth wurden schon verpflichtet und das Orchester probt schon fleißig eigens für das Konzert arrangierte Musiktitel. So wird auch das Jahr 2019 sehr spannend und interessant werden. gch

