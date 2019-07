Tabakfeld gedeiht prächtig

Zu Hockenheim gehört der Tabak untrennbar dazu. Auch wenn der Tabak mittlerweile an Bedeutung verloren hat – mit ihm kam Geld in die Stadt, begann der wirtschaftliche Aufschwung. Weshalb der Verein für Heimatgeschichte mit einem Musterfeld im Gartenschaupark an die Bedeutung des Krauts erinnern will.

Im Mai angelegt, gedeiht die Pflanze prächtig. Im September soll sie mit einem Fest gefeiert werden. Gefeiert werden soll in der Lamellenhalle, die von der Optik her einem Tabakschuppen nachempfunden ist und gefeiert werden soll mit viel Musik. Eine Wicklerin wird die alte Kunst des Zigarrenmachens vorführen und natürlich kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz. Mit Speisen wie damals – Most und Hausmacher. / aw

