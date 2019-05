Tabelle war; unvollständig

Neulußheim.Bei der Darstellung der Kommunalwahlergebnisse in der Ausgabe vom Dienstag, 28. Mai, ist uns ein Fehler unterlaufen. In der Ergebnistabelle fehlte die neu in den Gemeinderat gewählte Vereinigung „Wir für Neulußheim“. Auch bildeten die Zahlen in der Zeile „Gesamt“ nur die Ergebnisse der Briefwahl ab, nicht die Gesamtergebnisse.

Rechts finden Sie eine korrigierte Version der Tabelle, wie sie hätte erscheinen sollen. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Die Freude von „Wir für Neulußheim“-Gründerin Ingeborg Bamberg hat er nicht getrübt: Sie ist glücklich, gemeinsam mit Claudia Piorr die WfN künftig im Gemeinderat zu vertreten. red

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 29.05.2019