Tänzer bringen Boden zum Beben

Hockenheim.Wer an Irland denkt, stellt sich weite grüne Wiesen vor. Dahinter aufragende Klippen, an deren Wänden hohe Wellen aus dem weiten Ozean zerschellen. In einem rauen Klima erinnern alte Burgen und Schlösser an eine längst vergangene Zeit. Kobolde und Feen aus alten Sagen verstecken sich hinter Felsen und weit in der Ferne hört man die Tinwhistle (Schnabelflöte) mit Fiddle (Geige), Bandoneon (eine

...