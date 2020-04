Tafelladen ermöglicht Kunden mobil Versorgung

Seit über zwölf Jahren bietet der Hockenheimer Tafelladen in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Mannheim, Lebensmittel für Menschen an, die knapp bei Kasse sind. Doch in Zeiten des Coronavirus musste auch diese Institution aufgrund behördlicher Auflagen die Türen schließen. CDU-Stadträtin Bärbel Hesping nahm daher Kontakt mit dem DRK-Kreisverband auf und fand in Hubert Mitsch den richtigen Ansprechpartner, um am Ostersamstag den Tafelladen für einige Stunden auf dem Waldfestplatz zu eröffnen.

Mitsch fuhr extra noch zum Metro-Logistikzentrum nach Kirchheim, um frische Lebensmittel zu besorgen. So konnten die Helfer des DRKs und der CDU Lebensmitteltaschen vorbereiten mit Cornflakes, Reis, Zucker, Kartoffelpüree, Salz und anderen Lebensmitteln des tagtäglichen Bedarfs. Dazu konnte jeder Kunde frische Lebensmittel aus dem Frische- und Gemüseregal hinzufügen. Das alles gab es für 2 Euro.

Schwierige Zeiten überbrücken

Bei all den Waren handelte es sich um einwandfreie Artikel, die aber nicht mehr in den Verkauf kommen beziehungsweise im Verkauf sind und somit normalerweise weggeworfen worden wären.

„Das Ziel der Tafeln ist es, dass alle qualitativ einwandfreien Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, für kleines Geld an Bedürftige verkauft werden. Wir wollen so diesen Menschen helfen, eine schwierige Zeit zu überbrücken und geben ihnen dadurch Motivation für die Zukunft“, erklärt Mitsch. Unter den Helfern arbeitet auch die „gute Seele“ der Hockenheimer Tafel, Petra Benz, mit, die sich seit zwölf Jahren engagiert, davon zehn Jahre als Leiterin. Eine Tätigkeit, die sie mit Herzblut und großer Leidenschaft ausführt. Benz kennt ihre Kundschaft persönlich. Auch die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Mannheim, Christiane Springer, half tatkräftig mit.

Bärbel Hesping hatte zehn Helfer aus den Reihen der CDU gewonnen, so dass der reibungslose Ablauf des mobilen Tafelladens gewährleistet war. Über 50 Tüten wurden so verteilt und somit freute sich mancher über ein unverhofftes Ostergeschenk. Dagmar und Christian Kramberg, Ulla Mack und Agnes Fuchs brachten zusätzlich einige Tüten direkt in die Obdachlosen- und Flüchtlingswohnheime Hockenheims.

Zeichen für Zusammenhalt

Unter den ersten Besuchern der Aktion befand sich Oberbürgermeister Marcus Zeitler, der im Angebot des mobilen Tafelladens ein wichtiges Zeichen dafür sah, dass auch in schwierigen Zeiten die Gesellschaft zusammenhält und dass Bedürftige nicht vergessen werden.

„Wir freuen uns, dass wir helfen konnten, dass der Tafelladen einmal öffnen konnte. Wir haben nun umso mehr Respekt vor der Leistung, ihn seit über zwölf Jahren aufrechtzuhalten“, erklärte Bärbel Hesping. CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs fügte hinzu, dass er sich eine weitere Hilfsaktion für den Tafelladen vorstellen könne. Das Deutsche Rote Kreuz freut sich über Spenden zum Erhalt der Tafelläden und der Infrastruktur wie Wartung und Anschaffung der Fahrzeuge, Versicherungen oder Benzin. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.04.2020