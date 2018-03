Tagsüber sind nur 16 Wehrleute verfügbar

Anzeige

Da die meisten Alarmierungen zu diesen Zeiten stattfinden, müsse hier weiter an Lösungen gearbeitet werden. Zum Schutz der Mannschaft wurde 2017 für knapp 119 000 Euro eine neue Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte beschafft (wir berichteten). „Diese Maßnahme wurde von der Stadt und dem Gemeinderat zu 100 Prozent unterstützt“ betonte Sommer und dankte für die gute Unterstützung in allen Belangen.

Der erste Stellvertretende Kommandant, Steffen Christ, gab einen Einblick in das arbeitsreiche vergangene Jahr. 22 Prozent der Einsätze seien Fehlalarme gewesen, die jedoch bis zur endgültigen Feststellung immer ernst genommen werden müssen – und stetig steigen. Bei 19 Prozent handelt es sich um Tür- oder Aufzugsöffnungen und Amtshilfen für den Rettungsdienst.

Aus- und Weiterbildung wichtig

Zur reinen Brandbekämpfung rückte die Wehr 56 Mal aus, zu Hilfeleistungseinsätzen 147 Mal. Dies zeigt, dass die Aus- und Weiterbildung jederzeit sehr umfangreich sein muss, damit alle Einsätze schnell und sicher bewältigt werden können. „In der heutigen Zeit ist es mitunter schwer, die vier F, bestehend aus Familie, Firma, Freizeit und Feuerwehr, unter eine Hut zu bekommen. Doch wir alle geben diesbezüglich unser Bestes“, sagte Steffen Christ und sprach im Namen des Kommandos seinen Dank an alle Mitglieder der Feuerwehr aus.

Auch Oberbürgermeister Dieter Gummer sieht, dass die Feuerwehr immer mehr und umfangreicher gefordert wird und betonte einmal mehr, dass er voll und ganz hinter der Wehr und dem Kommando stehe. Mit einem „Das freut mich sehr“ würdigte er die Bereitschaft des Kommandos, sich noch einem fünf Jahre dieser Verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen.

In diesem Jahr beginne planmäßig die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges, wobei man auf einen Zuschuss hoffe. Zum Thema Aufwandsentschädigung und Kostenersatz von Feuerwehrleistungen habe sich im vergangen Jahr einiges geändert, und nach wie vor warte man auf die Einführung des Digitalfunks. Seinem Dank an die geleistete Arbeit heftet er den Wunsch an, dass alle immer wieder gesund von ihrem Einsatz zurückkehren – 2017 hatte sich ein Kamerad im Einsatz verletzt.

Jugendwartin Kathrin Manser berichtete über die vielen Aktionen der Jugendfeuerwehr und freute sich, dass dieses Jahr das 50. Jubiläum gefeiert wird. Gabi Christ informierte als Vorsitzende der Stadtkappelle über ein erfolgreiches Jahr, eine Formation der Kapelle umrahmte die Versammlung musikalisch. Markus Rausch verlas den Kassenbericht, dessen Richtigkeit Kassenprüfer David Liedke bestätigte.

Anerkennung für Kommando

Das erste Mal zu Gast war der vor zwei Jahren gewählte Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes (KFV), Marcus Zeitler. Dieser ist kein Feuerwehrmann, sondern Bürgermeister und zeigte in einer schwungvollen Rede, was sich im KFV verändert hat. Er gab einen Einblick in die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Politik und plädierte für eine allzeit ordentliche Ausstattung der Wehren.

Von Arbeit und Leistung der Hockenheimer Wehr zeigte er sich begeistert und fügte hinzu: „Hut ab, dass so eine große und geforderte Feuerwehr ein ehrenamtliches Kommando stellt.“ Neben der Ehrung für langjährige Mitgliedschaft überraschte er Kommandant Franz Sommer und seinen ersten Stellvertreter mit einer Ehrung für besondere Leistungen.

Carsten Rupp übernahm als Vertreter der Jugendfeuerwehr Rhein- Neckar die Aufgabe, verdiente Mitglieder im Bereich der Jugendfeuerwehr zu ehren.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 26.02.2018