Die Starmoves Championship geht in die achte Runde: Am Samstag, 24. März, werden 1000 Tanzbegeisterte aller Altersklassen in die Stadthalle strömen, um sich und ihre Teams mit nationaler und europäischer Konkurrenz zu messen. Dabei liefern sich rund 1000 begeisterten Tanz-Fans einen mitreißenden und unvergesslichen Wettbewerb, teilt der Veranstalter, die Urban Dance GmbH (Stuttgart) mit. Die ersten Tänzer sind um 8 Uhr auf der Bühne, Schluss ist gegen 22.15 Uhr.

Die Teilnehmer zeigen in unterschiedlichen Kategorien ihre coolsten Tanzmoves. Als Vorlage dienen aktuelle Hits von Superstars wie Beyoncé, Ed Sheeran oder Lorde. Über ihr Weiterkommen entscheidet eine hochkarätige Jury.

Dieses Jahr werden neben dem Starmoves Headcoach Roy auch internationale Tanzgrößen begrüßt: Baibe Klints, Tanztalent aus Lettland, Little Phil, Tänzer für Superstars wie Mariah Carey, Rihanna, Justin Timberlake, Craig David und vielen mehr und Matic Zadrazev aus Slowenien, ebenfalls Starmoves Headcoach.