Trotz hochsommerlicher Temperaturen entschieden sich die Teilnehmer beim Ferienprogramm des Keglerverein Hockenheim statt Badesachen die Turnschuhe anzuziehen, um sich von den Jugendwarten Rolf Stohner und Rebecca Engelhardt, unterstützt von Altmeister Albert Klee und Birgit Kaschta, Tipps und Tricks des Kegelsports zeigen zu lassen. Drei Schritte – zunächst ohne Kugel – das richtige Herausnehmen, der richtige Ablauf wurde geübt und die anfängliche Scheu wich rasch, heißt es in einer Pressemitteilung der Kegler.

Die ersten Kugeln rollten noch verhalten und landeten in der „Rille“, nach einigen Würfen jedoch ließen sich die ersten Kegel glücklicherweise treffen und die Zuversicht wuchs. Die Lautstärke nahm deutlich zu, als das Spiel „Tannenbaum“ angesetzt wurde; ein Mannschaftsspiel, bei dem die Zahlen eins bis acht getroffen werden mussten und anschließend energisch von der Tafel gewischt wurden. Mittlerweile fanden die Kugeln immer besser ihren Weg, so dass ein Turnier mit zehn Wurf in die Vollen ausgespielt werden konnte. Hochkonzentriert ging es hierbei zur Sache und das eine oder andere Talent wurde gesichtet, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wer ist der Sieger?

Hot Dogs, zubereitet vom bewährten Küchenteam Annette und Maike Kammer, wurden danach mit großem Appetit verspeist und die Spannung wuchs. Wer ist Turniersieger bei den Mädchen und Jungs?