Anzeige

Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet eine Kinderfreizeit für sechs- bis neunjährige Mädchen und Jungen vom 15. bis 17. Juni in Ober-Mumbach im Odenwald und eine „10-plus-Freizeit“ für Teilnehmer ab neun und zehn Jahren vom 22. bis 24. Juni in Brandmatt im Schwarzwald.

Beide Freizeiten finden in Freizeithäusern statt, die Kinderfreizeit im Markusheim in Ober-Mumbach und die „10-plus-Freizeit“ im Landheim Brandmatt im nördlichen Schwarzwald. Also ideal, um durch Wald und Wiesen zu streifen, am Lagerfeuer zu sitzen, Stockbrot über der heißen Glut zu backen, zu spielen und basteln zur biblischen Geschichte, fetzige Lieder zu singen und vieles mehr.

Zelten am Meer

Die Jugendfreizeit für 13- bis 17-Jährige führt vom 4. bis 16. August auf die Mittelmeerinsel Mali Losinj in Kroatien. Die Insel Losinj ist berühmt durch das gesunde Mittelmeerklima. An der engsten Stelle liegt der Campingplatz, auf dem die Gruppe zelten wird. Der Platz wird von zwei Seiten vom Meer berührt.