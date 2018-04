Anzeige

In der letzten Runde der Badischen Oberliga hat Hockenheim II durch einen 5:3-Sieg gegen die Schachgemeinschaft Dreisamtal den Klassenerhalt gesichert. Gleiches gilt für Hockenheim III in der Landesliga und Hockenheim IV in der Bereichsliga.

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich hier ab 19.30 Uhr, um 19.45 Uhr startet die sechste Runde der Stadtmeisterschaft. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 20.04.2018