Technik-Kurse vom E-Auto bis zum Handy

Die Volkshochschule (VHS) bietet zum Frühjahr- und Sommersemester zahlreiche neue Kurse an, bei denen man zusammen mit anderen Menschen neue Einblicke und Eindrücke in verschiedene Themenbereiche gewinnen kann. Zusammen mit der Mannheimer Abendakademie konnte ein vielfältiges Programm zusammengestellt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Das neue Semesterprogramm ist ab sofort in den Rathäusern, Bürgerbüros, Sparkassen und Volksbanken, örtlichen Buchhandlungen, verschiedenen Geschäften des Einzelhandels und in einigen Arztpraxen der Verwaltungsgemeinschaft sowie der Geschäftsstelle der VHS erhältlich.

Das Programm bieten Beiträge aus den Bereichen Länderkunde, Recht und Gesundheit an. Im März findet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy eine Tagesfahrt nach Metz statt. Weitere interessante Fahrten werden in Zusammenarbeit mit der Mannheimer Abendakademie angeboten.

Heimatgeschichte und Gesundheit

Die Stadt feiert „125 Jahre Stadtrechte“. Aus diesem Anlass veranstaltet die VHS in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte zwei themenbezogene Aktionen.

Gesundheitsvorträge finden in allen vier Mitgliedsgemeinden statt. Dabei geht es unter anderem um die Themen „Erholsamer Schlaf“, „Fit und gesund durch die Wechseljahre“, „Tinnitus“ und „Arthrose des Knie- und Hüftgelenks“.

Neu im Bereich Gesellschaft und Politik ist der Kurs „Glücklich altern“, der in Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst Offenloch angeboten wird. Ergänzt wird dieser Bereich durch Veranstaltungen zum Thema „Immobilienkauf“ und „Wohnungseigentum“. Ebenfalls im Programm sind die Kurse „Solar Helikopter“ und „E-Autos“. Der Bereich „Kultur-Gestalten“ wurde durch eine Vielzahl von Angeboten ergänzt. So kann man Origami-Lichterketten gestalten, Socken und Tücher stricken, Taschen und Mützen häkeln sowie Schultüten selber nähen.

Ein besonderes Highlight ist eine gemeinsame Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der zentralen Anlaufstelle Integration der Stadt – gefördert durch den Volkshochschulverband Baden-Württemberg. Ab Dienstag, 7. Juli, findet an jeweils fünf Terminen ein Samba-Workshop unter dem Motto „Zusammenhalt durch Musik!“ statt. Bei dem musikalischen Workshop werden theoretische und praktische Inhalte der Sambas vermittelt.

Geistig beweglich und körperlich fit – es ist gar nicht so schwer, wie manche glauben mögen. Neben zahlreichen Präventions-, Ernährungs- und Entspannungskursen sind im Frühjahr wieder Pilates- und Aqua-Angebote mit im Programm. Neu sind ein Flamenco-Seminar für Anfänger und ein Brotbackworkshop. Wer nach einem passenden Tanz- und Fitness-Kurs sucht, ist bei den Kursen „Zumba Gold“ richtig. Diese richten sich an aktive, gerne auch ältere Erwachsene.

Spiel- und Bewegungsraum nach Pikler lautet der Titel mehrerer Kurse für Kinder im Alter von null bis 36 Monaten. Dies ist ein Angebot der Elternbildung vom ersten bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Eltern werden darin unterstützt die Eigenversuche ihres Kindes zu sehen und auf die Kompetenzen des Kindes zu vertrauen. Neu im Angebot ist ein Kurs nach der Hengstenbergpädagogik für Eltern und ihre Kinder vonvier bis sechs Jahren.

Mit einem umfangreichen Fremdsprachenangebot kann der Zugang zu neuen Kulturen erweitert und vertieft werden. Ganz gleich, ob man sich beruflich auf der Zielgeraden befindet und sein Englisch verbessern möchte oder für die Freizeit lernen möchte – es lohnt sich und erweitert Horizont sowie Lebensqualität. Zur Auswahl stehen die Sprachen Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.

Computer und Smartphone

Deutlich erweitert wurde der Bereich Arbeit und Beruf. Neben den gewohnten Kursen für die ersten Schritte am PC oder Seminare für Windows, Word und Excel gibt es nun auch Angebote zum Outlook, Power-Point-Präsentationstechniken, Hilfestellung zum Finden des richtigen PCs sowie ein Tablet-Kompaktkurs sowie zur Hausautomation mit dem Rasberry Pi. Geschult wird aktuell mit den Programmen Windows 10 und Office 2019. Einen ganz besonderen Stellenwert hat mittlerweile der Bereich der „jungen VHS“. Vielfältig ist hier die Schülerhilfe zur Prüfungsvorbereitung Mittlere Reife oder Abitur in den Faschings- und Osterferien. Aber auch für die Grundschüler gibt es wieder die Kurse zur Rechtschreibung und das Aufsatztraining. Die beliebten EDV- und Tastschreibkurse sind ebenfalls erneut im Programm zu finden. Mit „50+“ hält die Volkshochschule auch ein spezielles Programm für aktive Senioren bereit. Wer lieber mit Gleichaltrigen lernt, den erwarten Handykurse für Android. Die beiden neuen Kurse zum „glücklich altern“ oder „Geschichte für Ältere“ finden beide an barrierefreien Unterrichtsorten statt. Die VHS weißt ausdrücklich darauf hin, dass die ältere Generation auch gerne am gesamten VHS-Programm teilnehmen kann, so die Pressemeldung abschließend. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.01.2020