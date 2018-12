Teenager – zum Haareraufen

Der Rocker ist in die Jahre gekommen. Die Tochter ist schon ausgezogen, der Sohn noch nicht, wie er jammernd berichtet. Und von seiner Frau will er lieber nicht erzählen. Also steht er auf der Bühne und spricht von seinem Vaterdasein, immer wieder am Handy von der Tochter unterbrochen. Eigentlich, meint er, müsse er viel Geld für Therapiestunden ausgeben – aber er hat den Spieß rumgedreht,

...