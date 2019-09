Teilnahme nur mit Eintrittskarte

Der neue Oberbürgermeister Marcus Zeitler wird in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Samstag, 14. September, 19 Uhr, in der Stadthalle feierlich in sein Amt eingeführt. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist aus Platzgründen nur mit Eintrittskarte möglich. Die Eintrittskarten sind für alle Bürger aus Hockenheim und der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (Reilingen, Neu- und Altlußheim) nach Vorlage des Personalausweises kostenfrei im Ticketshop der Stadthalle (Rathausstraße/Ecke Ottostraße) erhältlich.

Der Shop ist montags bis freitags 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 geöffnet. Geladene Gäste müssen ihre Karten am Veranstaltungsabend an der Garderobe der Stadthalle mit Nachweis des Einladungsschreibens abholen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 13.09.2019