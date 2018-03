Anzeige

Die Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS) Hockenheim weist nochmals darauf hin, dass aktuell die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Erstellung des Lärmaktionsplans des Eisenbahnbundesamts läuft. In dieser Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung ist es möglich, dem Eisenbahn-Bundesamt Feedback zu der im vergangenen Jahr gelaufenen ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, dem bereits veröffentlichten Lärmaktionsplan Teil A und bereits vorhandenen Lärmminderungsmaßnahmen zu geben.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei zeitlich getrennten Phasen statt. Nachdem der vom Bahnlärm betroffenen Bevölkerung in der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung die Gelegenheit gegeben wurde, die jeweils persönliche Lärmsituation zu schildern und in einer Karte zu verorten, bietet das Eisenbahn-Bundesamt in der nun aktuellen zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung die Möglichkeit, das Verfahren selbst zu bewerten.

Zweite Phase ist angelaufen

Diese zweite Phase, in deren Rahmen acht Fragen von den Teilnehmern im sogenannten Multiple-Choice-Verfahren (Zeitaufwand etwa fünf Minuten) zu beantworten sind, wird bis Mittwoch, 7. März, laufen.